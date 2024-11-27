Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що країни, які намагаються примусити Україну до несправедливого миру, є ненадійними партнерами.

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До яких країн є великі питання

Як наголосив Гудков, такі країни продовжують співпрацювати з Росією. Хоч, звісно, не завжди роблять це відкрито. Кожен випадок різний.

Тут можна згадати президента Туреччини Реджепа Ердогана, який, на думку Гудкова, перетворює свою країну в тоталітарну ісламську республіку. Але йому і не дають цього зробити. Звісно ж, не можна забути і про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який себе вже повністю скомпрометував.

Фіцо з Словаччини більше говорить. Але його риторика дратує. Бразилія, яка могла б цілком спокійно будувати демократію. Індія. Хоча там принаймні не пропонують ідіотських "мирних планів". Ще треба згадати за Китай, Індонезію і так далі,

– зауважив Гудков.

Насправді зараз чітко можна побачити межу між добром і злом. Деякі країни видають себе за "нейтральних", але такими не є.

Світ розколюється на дві частини. Лінію розлому чітко видно. Це – боротьба добра і зла. Свобода та демократія проти авторитаризму та тоталітаризму,

– зазначив Гудков.