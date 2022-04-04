Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью в эфире телеканала "Рада". По его словам, украинские дипломаты не дают ни на минуту забыть, что происходит в Украине.

Читайте также: Никакие извинения от россиян Украина не примет, и это на многие годы, – Ермак

Ермак отметил, что для Украины сегодня является приоритетом – прекращение войны, создание новой системы безопасности, потому что, разумеется, после событий в Украине ее не существует.

Санкции против России

Об ослаблении санкционного режима речь не идет, об этом даже никто не думает. Любые мысли могут появляться только после того, как все российские войска выйдут из Украины. Мы никогда не будем рассматривать какие-либо компромиссы, касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета, это для нас недопустимо.,

– сказал глава ОП.

Территориальная целостность

Ермак подчеркнул, что Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы по поводу своих государственных границ.

"Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы, касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета. Это для нас недопустимо. Безусловно, позиция государства, что сегодня Украина должна вернуться к международно определенным границам", – сказал он.

Макрон и Шольц отреагировали на убийства в Буче: смотрите видео