Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, українські дипломати не дають ні на хвилину забути, що відбувається в Україні.

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Єрмак зазначив, що для України сьогодні є пріоритетом – припинення війни, створення нової системи безпеки, тому що зрозуміло, після подій в Україні її не існує.

Санкції проти Росії

Про послаблення санкційного режиму не йде мова, про це навіть ніхто не думає. Будь-які думки можуть з'являтися лише після того, як всі російські війська вийдуть з України. Ми ніколи не будемо розглядати будь-які компроміси, які стосуються незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, це є для нас недопустимо.,

– сказав голова ОП.

Територіальна цілісність

Єрмак підкреслив, що Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси щодо своїх державних кордонів.

"Україна ніколи не буде розглядати жодні компроміси, що стосуються незалежності, територіальної цілісності і суверенітету. Це є для нас неприпустимо. Безумовно позиція держави, що сьогодні Україна повинна повернутися до міжнародно визначених кордонів", – сказав він.