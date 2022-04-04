Андрій Єрмак зазначив, що насправді вибачатися потрібно перед всім українським народом.
Важливо У кремлівському ЗМІ вийшла стаття, де відкрито обґрунтовується необхідність геноциду в Україні
"Проте, я думаю, що сьогодні це буде не прийнято. І це на багато-багато років", – повідомив Керівник Офісу Президента України.
За його словами, нема виправдання тому, що бачимо сьогодні, те що відчуваємо. І, на жаль, це продовжується. Ми ще цю війну не зупинили.
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