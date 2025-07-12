Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что есть только один вариант, как можно изменить ситуацию.

Кстати Зеленский ответил, готова ли Украина в третий раз ехать на переговоры с Россией в Стамбул

Как можно надавить на Путина

Клочок отметил, что Путин в настоящее время не согласится на то, чтобы переговоры проходили в Ватикане. Но главный вопрос не в том, где их проводить, а то – с какими позициями на них выйдет Россия.

В то же время, подчеркнул он, не стоит преуменьшать важность данного заявления Ватикана, поскольку церковь имеет очень сильное влияние. А такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, в частности, Вооруженными Силами Украины с помощью наших западных партнеров.

По его словам, единственный метод формирования переговорных позиций Украины – это дальнобойное оружие. Вопрос лишь в том, кто нам его передаст, в каком количестве и что это будет за вооружение.

2022 год показал, что HIMARS творят просто колоссальные чудеса, они волшебные на фронте – меняют ситуацию в целом и заставляют Путина действовать по-другому,

– сказал Клочок.

Ведь, напомнил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", диктатор до сих пор никак не прокомментировал провал своих оккупационных войск в Харьковской области. Это означает, что Путин понимает силу и именно ее надо применять.