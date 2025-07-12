Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що є лише один варіант, як можна змінити ситуацію.

До речі Зеленський відповів, чи готова Україна втретє їхати на переговори з Росією у Стамбул

Як можна натиснути на Путіна

Клочок зазначив, що Путін наразі не погодиться на те, щоб переговори відбувалися у Ватикані. Але головне питання не в тому, де їх проводити, а те – з якими позиціями на них вийде Росія.

Водночас, наголосив він, не варто применшувати важливість цієї заяви Ватикану, оскільки церква має дуже сильний вплив. А такі переговори мають бути добре підготовлені, зокрема, Збройними Силами України за допомогою наших західних партнерів.

За його словами, єдиний метод формування переговорних позицій України – це далекобійна зброя. Питання лише в тому, хто нам її передасть, в якій кількості та що це буде за озброєння.

2022 рік показав, що HIMARS творять просто колосальні дива, вони чарівні на фронті – змінюють ситуацію загалом і примушують Путіна діяти по-іншому,

– сказав Клочок.

Адже, нагадав керівник Центру громадської аналітики "Вежа", диктатор і досі ніяк не прокоментував провал своїх окупаційних військ у Харківській області. Це означає, що Путін розуміє силу й саме її треба застосовувати.