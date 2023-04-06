Слова Сибиги прокомментировал в эфире 24 Канала советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден, что российские войска сами покинут Крым, когда они понесут существенные поражения на поле боя.

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"Господин Сибига зафиксировал, что если мы подойдем к админгранице с Крымом, Россия скажет нам: "Мы готовы вывести свои войска, но дайте нам 2 – 4 дня". То есть они выходят, а после этого мы зайдем в Крым без активных боевых действий. Но мне кажется, что это маловероятно", – заметил он.

Россия может добровольно покинуть Крым

Подоляк убежден, что когда ВСУ нанесут существенные поражения России на поле боя, то захватчики самостоятельно будут покидать украинские территории. Он заверил, что ни о каких переговорах со страной-агрессором не говорится.

Продолжаются активные боевые действия, нам нужно максимально жестко атаковать Россию, получить несколько существенных тактических выигрышей, продвинуться на оккупированных территориях. После этого Россия будет еще больше деморализована. Тогда у них упадет способность держать оборону,

– считает чиновник.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что после этого российские оккупанты будут добровольно покидать временно оккупированные территории Украины, возможно, и Крым.

Подоляк об освобождении Крыма: смотрите видео

Освобождение Крыма военным путем

Михаил Подоляк подчеркнул, что страны-партнеры Украины четко фиксируют: освобождение Крыма военным путем будет происходить в рамках международного права. Есть глобальный консенсус по поводу того, что Украина может освобождать военным путем все временно оккупированные Россией территории.

"В США четко фиксируют, что не предлагают Украине наносить удары по территории России. Но относительно оккупированных территорий, включая Крым и оккупированную в 2014 году территорию Донбасса, Украина имеет право использовать любое оружие, чтобы наносить максимальный ущерб российскому оккупационному войску", – объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что началом любых переговоров с Россией является освобождение всех украинских территорий и возвращение границ 1991 года.

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