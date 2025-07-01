Это сравнение с известным романом Джорджа Оруэлла "1984", где применяется принцип зазеркалья. Ведь, как заметил 24 Каналу политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, то, что озвучивает Песков, очень часто не является отражением действительности.

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Почему Песков сделал упрек в сторону США

Политолог отметил, что обычно Песков придерживается консервативной публичной позиции, пытаясь сглаживать острые углы.

Здесь спикер кремлевского диктатора, конечно, вышел за пределы своего классического амплуа, что показывает – не все хорошо идет, в частности, и в кулуарных переговорах между американцами и россиянами,

– считает Чаленко.

По его мнению, американцы все же всеми способами пытаются склонить россиян не просто к переговорному процессу, а к переговорам на высоком уровне, то есть с участием Путина.

Но, по его словам, в России сейчас думают иначе. Поэтому и раздается критика со стороны Кремля в адрес сенатора Линдси Грэма, а также многих других американских политиков. Была даже критика в сторону Дональда Трампа по иранскому кейсу.

Что означает заявление Келлога

Чаленко отметил, что реакция Келлога на заявление спикера Владимира Путина показывает, что даже в США есть абсолютное понимание, какая сторона сейчас непосредственно затягивает процесс.

То, что это озвучивает Келлог – хорошо. Но мы знаем его позицию в целом к России, именно поэтому в свое время россияне и не согласовали Келлога как спецпредставителя по России,

– заявил политолог.

В то же время он напомнил, что именно спецпредставитель Трампа летал в Минск к Александру Лукашенко. И это является свидетельством того, что Келлог все равно ведет трек не только Украины, но и нашего региона в целом.