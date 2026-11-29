Украинские удары по российским военным объектам меняют возможности Кремля вести войну, в то время как западные партнеры до сих пор не могут согласовать отдельные решения о помощи Украине. В то же время Европа постепенно развивает собственные оборонные технологии и ищет способы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

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Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, почему считает переговоры команды Дональда Трампа с Россией бесперспективными и как украинские удары на большие расстояния влияют на возможности Кремля. Он также оценил споры вокруг бюджета ЕС, позицию Венгрии и перспективы развития европейской системы противовоздушной обороны.

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Российский флот больше не может чувствовать себя в безопасности

Путин объявил о строительстве новых атомных подводных лодок, в частности представил крейсер "Пермь", и продолжает подчеркивать мощь российского флота. В то же время после сообщений об украинской атаке на корвет "Меркурий" российская флотилия, направлявшаяся в Ливию, изменила маршрут. Насколько серьезны такие потери для Кремля и должна ли Украина предупреждать союзников о своих операциях?

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Прежде всего хотел бы вспомнить о Голодоморе, жертв которого мы чтим. Я горжусь нашими дипломатами, которые смогли донести до мира правду об этом преступлении против украинского народа и добиться международного признания Голодомора геноцидом. То, что Россия делает сегодня, я также рассматриваю как продолжение ее политики уничтожения украинцев, только уже в открытой форме. Но я убежден, что Украина сможет победить этого врага.

Что касается заявлений Путина о новых ракетоносцах, то он может строить их столько, сколько сочтет нужным. Однако само наличие большого количества военных кораблей больше не означает, что Россия может беспрепятственно использовать их в любом регионе мира. Показательна ситуация с российской флотилией, которая направлялась к пророссийским силам в Ливии, но после сообщений об украинской атаке остановилась у берегов Туниса.

Российскому командованию приходится учитывать, что даже в Средиземном море его корабли могут оказаться под угрозой. Кремль десятилетиями пытался демонстрировать военно-морскую мощь, но теперь сталкивается с новыми возможностями Украины. При этом Путин продолжает тратить огромные средства на строительство новых кораблей, хотя значительная часть российского населения до сих пор не имеет нормального доступа к базовым коммунальным услугам.

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Я посмотрел, во сколько обходится этот "Пермь" российской казне. Цифра поражает – не менее 600 миллионов долларов. И это при том, что в некоторых местах население не имеет газоснабжения и водоотведения. На это в России денег нет, а на строительство военного хлама, который рано или поздно последует за крейсером "Москва", деньги есть– отметил Огрызко.

Российский диктатор анонсирует строительство еще пяти атомных подводных лодок до 2030 года. Они должны появиться на предприятиях в Северо-Двинске, где расположены мощности российского военного судостроения. Но расстояние от Украины до этого города составляет примерно полторы тысячи километров. Учитывая, как развиваются наши дальнобойные возможности, я считаю, что и такие объекты не могут рассчитывать на абсолютную безопасность.

Силы обороны Украины уже продемонстрировали способность проводить операции на значительных расстояниях. Наши возможности продолжают расти, и Россия должна понимать, что ее военные объекты могут оказаться в зоне поражения независимо от того, насколько далеко они расположены от украинской границы. Это касается не только кораблей, но и предприятий, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс.

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Можно сколько угодно проводить торжественные церемонии, вручать экипажам иконы, привлекать священнослужителей и говорить о величии флота. Однако все это не меняет военной реальности. Российское руководство вынуждено учитывать возможности украинских средств поражения, а дальнейшее развитие этих технологий будет только увеличивать соответствующие риски.

Я также считаю, что Украине не нужно скрывать сам факт проведения операций против российских военных объектов. Наоборот, мы должны открыто объяснять свою позицию партнерам, в частности тем, кто обеспокоен распространением боевых действий в акваториях Средиземного или Балтийского морей. Украина не должна каждый раз ждать разрешения на защиту от государства, ведущего против нее агрессивную войну.

Я был и остаюсь сторонником того, что об этих атаках нужно говорить вслух. Это означает, что мы становимся страной, которая сама определяет, что происходит в мире, и не ждем, что нам кто-то что-то разрешит. В конце концов, идет война. Враг должен понимать, что там, где будут находиться его вооруженные силы, они станут законной целью для средств поражения со стороны Украины– подчеркнул дипломат.

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Нашим европейским партнерам необходимо осознать, что российская война давно вышла за пределы непосредственного фронта в Украине. Речь идет не только о военных действиях, но и о различных формах давления и агрессии, которым подвергается сама Европа. Поэтому беспокойство по поводу украинских ударов по российским военным кораблям выглядит странно, когда Москва продолжает создавать угрозы европейской безопасности.

Я бы предложил собрать ключевых партнеров, спокойно обсудить с ними эту ситуацию и объяснить общую позицию Украины. В частности, это касается Италии, Германии и других государств, у которых могут возникнуть вопросы относительно украинских операций за пределами Черного моря. Но здесь необходимо различать политическое информирование и раскрытие конкретных военных планов.

Нам нужно просто спокойно собрать наших ключевых партнеров, сесть с ними за круглый стол и сказать: дорогие друзья, мы вас заранее предупреждаем, чтобы вы не беспокоились, что мы будем уничтожать все то, что может потенциально угрожать нам. Мы не должны сообщать о деталях конкретной операции, потому что она сразу же будет сорвана– пояснил Огрызко.

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Общее предупреждение позволило бы избежать недоразумений с союзниками, не раскрывая информации, которая должна оставаться секретной. Я не исключаю, что определенные переговоры с партнерами уже состоялись, в частности после ситуации с российскими кораблями вблизи Ливии. Но считаю, что такой подход стоит применять в отношениях со всеми ключевыми европейскими государствами.

Европа найдет деньги для Украины, несмотря на споры

Саммит ЕС по семилетнему бюджету и финансированию Украины завершился без окончательного компромисса. Почему европейские государства не могут договориться о распределении средств, когда российская агрессия угрожает и самой Европе? И изменится ли позиция Венгрии в отношении Украины?

Когда речь заходит о деньгах, найти общую позицию всегда сложно. Особенно если участниками переговоров являются государства, которые на протяжении многих лет получали значительное финансирование из общего бюджета Европейского Союза. Они привыкли к определенному объему помощи, строили на этом свои бюджетные планы и теперь не хотят терять часть ресурсов. Но сегодня ситуация в Европе существенно изменилась.

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Украина находится в чрезвычайно сложном экономическом положении из-за российской агрессии, поэтому часть европейских средств должна направляться на ее поддержку. Для отдельных государств это означает сокращение финансирования, которое они ранее получали на собственное развитие. И далеко не все готовы легко согласиться с таким перераспределением.

Я в первую очередь имею в виду некоторых наших восточноевропейских соседей. Они уже много лет являются членами Европейского Союза, получали значительную финансовую помощь и постепенно укрепляли свои экономики. Теперь от них ожидают большей самостоятельности, но они продолжают настаивать на сохранении прежних объемов поддержки.

Когда привыкаешь к этому финансовому допингу, а потом его берут – это как ломка. Хочется, но не получается, и начинаются проблемы. Вот такая логика, по крайней мере, у тех стран, которые не хотят финансировать помощь Украине– считает Огрызко.

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Однако я не думаю, что споры вокруг бюджета ЕС представляют собой непреодолимую проблему. Подобные дискуссии возникали и раньше, ведь каждое государство пытается отстоять свои финансовые интересы. В конце концов, европейская система построена на поиске компромиссов, и в большинстве случаев соответствующих договоренностей удается достичь.

В то же время меня удивляет нерешительность наших партнеров в вопросе о замороженных российских активах. Европейские государства продолжают обсуждать различные кредитные механизмы, хотя уже располагают российскими средствами, которые, по моему убеждению, должны использоваться в интересах Украины. Это позволило бы значительно упростить дискуссию об источниках финансирования.

Я понимаю, что речь идет о сложных правовых и финансовых вопросах. Но не вижу причин, почему страна, совершившая агрессию и нанесшая Украине огромный ущерб, не должна нести ответственность своими собственными активами. Европейцам нужно принять политическое решение и найти надлежащий механизм его реализации.

Я продолжаю удивляться страхам, которые овладели умами наших европейских партнеров. Они никак не могут сделать единственно правильный шаг – сказать, что российские замороженные активы должны использоваться в интересах Украины. И тогда вопрос об этих кредитах снимается автоматически– пояснил бывший министр иностранных дел Украины.

Сейчас обсуждаются различные объемы поддержки, в частности решение о 45 миллиардах и перспективы получения Украиной в целом примерно 70 миллиардов. Я ожидаю, что необходимые договоренности все-таки будут достигнуты. Однако параллельно Европейскому Союзу необходимо согласовать и долгосрочный бюджет, который будет определять финансовую политику на следующие годы.

Европейская бюджетная система отличается от российской значительно более высокой дисциплиной. Если страны ЕС согласовывают основные финансовые ориентиры, то обычно стараются их соблюдать. Поэтому споры на этапе подготовки бюджета вполне понятны, хотя могли бы быть менее острыми.

На мой взгляд, что касается определенных вопросов, то они должны были быть согласованы еще на техническом уровне. Обычно главы государств и правительств получают документы, по которым основные противоречия уже сняты, а на высшем политическом уровне остаются лишь отдельные проблемы. На этот раз подготовка, очевидно, оказалась недостаточной, поэтому лидеры начали спорить непосредственно во время саммита.

Для достижения договоренности предусмотрено дополнительное время. Пока будут продолжаться консультации, Еврокомиссия и государства-члены смогут согласовать позиции и предложить компромиссное решение. Кремль, конечно, будет пытаться использовать эти споры, но я не ожидаю, что Путину удастся окончательно разъединить европейские государства из-за бюджета.

Что касается Венгрии, то ее нынешняя политическая позиция в значительной степени является следствием многолетнего правления Виктора Орбана. Он последовательно развивал великовенгерскую националистическую риторику, которая влияла на отношение части венгерского общества к соседним государствам. К тому же Россия была заинтересована в поддержании противоречий между европейскими странами, особенно между Украиной и Венгрией.

Петер Мадяр в свое время также принадлежал к политическому окружению Орбана. Хотя впоследствии он дистанцировался от прежней команды, определенные подходы к национальным вопросам сохранились. В частности, символические споры вокруг украинско-венгерской истории по-прежнему используются во внутренней политике.

Показательным примером я считаю требования относительно венгерского символа на замке Паланок в Мукачево. Для части венгерских политиков подобные вопросы имеют большое значение, поскольку позволяют апеллировать к историческим настроениям избирателей. И такие настроения формировались на протяжении многих лет, поэтому не могут исчезнуть сразу после смены политического руководства.

Это инерция всего того, что натворил с Венгрией Орбан. Не один год он отравлял венгров своим великовенгерским национализмом и шовинизмом. Тот самый Мадьяр – воспитанник Орбана. Так, он на каком-то этапе отошел от этой команды, но воспитывался на тех принципах, которые пропагандировал Орбан– отметил Огрызко.

В то же время я вижу основания для осторожного оптимизма в отношении европейской интеграции Украины. Венгерские политики должны учитывать, что дальнейшая блокировка продвижения Украины в Европейский Союз может создавать проблемы и для самой Венгрии. Поэтому считаю, что постепенно будет появляться больше возможностей для практических договоренностей.

Мы должны сосредоточиться на собственной работе, проведении необходимых реформ и продвижении переговорных кластеров. Если Украина будет двигаться достаточно быстро, то, на мой взгляд, через несколько лет сможет выполнить значительную часть работы, необходимой для членства в ЕС. А внутриполитические заявления венгерских деятелей не должны постоянно отвлекать нас от этой цели.

Команда Трампа не способна обеспечить реальные переговоры

Согласились бы вы возглавить украинское посольство в США, учитывая нынешнюю ситуацию в Вашингтоне? И как вы оцениваете работу переговорщиков Дональда Трампа, в частности Джареда Кушнера и Стива Виткоффа, которых критикуют за приверженность российским позициям?

Я придерживаюсь мнения, что человек, который уже занимал пост министра иностранных дел, вряд ли должен возвращаться в дипломатическую систему на более низкую должность. Это мое личное видение профессионального пути. К тому же в Украине достаточно людей, обладающих необходимыми знаниями, опытом и авторитетом для работы в качестве посла в Соединенных Штатах.

Я не исключаю, что подходящим кандидатом может стать не только кадровый дипломат, но и политик, народный депутат, государственный или общественный деятель. Главное, чтобы этот человек хорошо понимал американскую политическую систему, имел необходимые контакты и мог представлять интересы Украины в сложных условиях. Сегодня Украине крайне нужен посол в Вашингтоне.

Прежде всего необходимо налаживать тесные отношения с новым составом американского Конгресса. Речь идет о работе как с Сенатом, так и с Палатой представителей, с новыми политическими лидерами и представителями обеих партий. Особенно важно поддерживать контакты с республиканцами, которые поддерживают Украину, даже если не согласны с отдельными решениями администрации Трампа.

Я бы максимально ускорил поиск кандидата на эту должность. У нас есть из кого выбирать, хотя на решения конкретных людей могут влиять и личные или семейные обстоятельства. Но оставлять такое важное дипломатическое направление без надлежащего представительства нельзя.

Что касается нынешней американской переговорной команды, то сначала я действительно удивлялся, почему Трамп отказывается использовать профессиональных дипломатов Государственного департамента. Там работают люди, которые разбираются в международном праве, дипломатических процедурах и принципах ведения переговоров. С ними можно обсуждать сложные вопросы и, по крайней мере, надеяться на предсказуемый результат.

Вместо этого президент привлек к чрезвычайно важному процессу людей, которые, на мой взгляд, не обладают достаточной дипломатической подготовкой. Их заявления свидетельствуют о непонимании того, как работает международная дипломатия, а порой фактически повторяют российские объяснения причин войны. В такой ситуации трудно рассчитывать на справедливые и сбалансированные договоренности.

Сначала я действительно был удивлен, почему вместо профессиональных дипломатов, вместо той команды, которая есть в Госдепе, привлекают таких людей. Там есть профессионалы, с которыми можно говорить и действовать в рамках согласованных правил. А когда в дипломатию пускают новичков, которые вообще ничего не понимают, как это делается, мы получаем провал за провалом– подчеркнул Огрызко.

Я уже не удивляюсь очередным заявлениям Кушнера или Виткоффа. В конце концов, даже появляются разговоры о возможном привлечении Мелании Трамп к переговорам. Можно, конечно, попробовать такой вариант, но не думаю, что результат принципиально будет отличаться от того, что мы видим сегодня.

Дипломатия требует профессиональных навыков, опыта и понимания международных отношений. Одного личного знакомства с президентом для успешной работы недостаточно. Поэтому я не ожидаю, что нынешняя команда сможет обеспечить реальный результат, если ее подходы не изменятся.

Кроме того, я предполагаю, что в будущем членам этой команды придется отвечать на вопросы американских законодателей о своих контактах с представителями России. Если начнутся соответствующие парламентские расследования, это может существенно осложнить их дальнейшую дипломатическую деятельность. И я думаю, что именно поэтому они сейчас так спешат добиться хоть какого-то результата.

Но главная проблема гораздо глубже, чем профессиональные качества отдельных переговорщиков. Невозможно представлять себя нейтральным посредником и в то же время фактически поддерживать позицию одной из сторон, особенно если этой стороной является государство-агрессор. В таких условиях переговоры теряют смысл, ведь вместо поиска справедливого решения они могут превратиться в инструмент давления на Украину.

Нельзя выходить на переговоры в качестве посредников, подыгрывая другой стороне. Это не посредничество, это просто содействие агрессору. Поэтому результат равен нулю– пояснил бывший министр иностранных дел Украины.

Я давно выступаю за непосредственное участие европейских государств в переговорах о прекращении войны. Ведь речь идет не только об Украине, но и о будущем европейской безопасности. Без Европы ни одна договоренность не может быть полноценной, потому что именно европейские страны вместе с Украиной больше всего заинтересованы в устранении российской угрозы.

Если за столом переговоров будут представители США, России, Украины и Европы, это, по крайней мере, позволит сбалансировать позиции участников. К сожалению, я сейчас вижу ситуацию так, что американская переговорная команда в значительной степени склоняется к российским подходам. Поэтому присутствие европейцев может стать важным фактором для защиты украинских интересов.

Однако даже изменение переговорного формата не гарантирует окончания войны. Путин будет продолжать боевые действия до тех пор, пока будет считать, что обладает необходимыми для этого военными и экономическими возможностями. Поэтому, по моему убеждению, одними лишь дипломатическими инструментами заставить его прекратить агрессию не удастся.

До тех пор, пока мы не уничтожим инфраструктуру России, реальных переговоров не будет. Путин не хочет понять, что до тех пор, пока он не сможет дальше вести войну, она будет продолжаться. И это его вполне устраивает– подчеркнул Огрызко.

Европейские лидеры уже постепенно меняют свое отношение к администрации Трампа. Публично они могут продолжать делать дипломатические комплименты американскому президенту, но в то же время все яснее осознают необходимость самостоятельных решений. Наиболее заметно это проявляется в сфере обороны, где Европа начала искать способы уменьшить зависимость от американского вооружения.

Европа создает собственную систему защиты, а Россия теряет перспективы

Европейские страны начинают развивать совместную систему противоракетной обороны, а Украина работает над собственными ракетными технологиями. В то же время появляются сообщения о новых повреждениях Крымского моста. Как эти изменения могут повлиять на военный потенциал России и будущую европейскую безопасность?

Европа постепенно становится самостоятельной в вопросах безопасности, и этот процесс уже не зависит от того, нравится он Трампу или нет. Более того, своими решениями американский президент фактически сам подтолкнул европейцев к необходимости развивать независимые оборонные возможности. Теперь это уже не только политические декларации, но и конкретные проекты, над которыми европейские страны начинают работать совместно с Украиной.

Очень показательным примером считаю проект FREYJA, направленный на развитие противоракетной защиты. Его значение заключается не только в создании новых технологий, но и в том, что государства могут объединять ресурсы для решения общей проблемы безопасности. Ведь сегодня Украина на практике ощущает, насколько сложно получать необходимые ракеты, если соответствующие решения зависят от разрешений Соединенных Штатов.

Американские системы могут быть эффективными, но если поставки ракет зависят от политической воли одной администрации, это создает серьезные риски. Для нас такая зависимость уже стала проблемой. Поэтому я поддерживаю создание собственных европейских технологий, которые позволят государствам самостоятельно определять свои оборонные потребности и распределять произведенное вооружение.

Есть два варианта: либо ты стоишь на коленях перед американцами, выпрашиваешь, а тебе не дают, либо мы создаем свою европейскую систему, где ни у кого нет права вето. То, что производится, является общим достоянием. Мы распределяем квоты и фактически скажем после этого нашему американскому другу: спасибо, что вы нас стимулировали– пояснил Огризко.

Если европейские государства смогут наладить собственное производство противоракетных систем, они получат гораздо больше свободы в принятии решений. Тогда отказ Вашингтона передавать определенные виды вооружения уже не будет иметь такого критического значения. Соединенные Штаты останутся важным партнером, но Европа сможет обеспечивать часть своих потребностей самостоятельно.

Главный вопрос заключается в том, насколько быстро удастся реализовать соответствующие проекты. По словам Владимира Зеленского, на которые я обращаю внимание, уже этой зимой Украина может получить первый образец новой системы, а к середине следующего года предполагается проведение необходимых испытаний и переход к серийному производству. Если эти планы удастся реализовать, наши оборонные возможности существенно возрастут.

Параллельно Украина работает над собственным баллистическим вооружением. Я рассчитываю, что в ближайшее время это направление также принесет конкретные результаты. В сочетании с европейскими системами противовоздушной и противоракетной обороны это может существенно изменить ситуацию как для Украины, так и для наших союзников.

На этом фоне показательна ситуация с Крымским мостом. Появились сообщения и фотографии его новых повреждений, в частности автомобильной части. Российские власти много лет представляли этот мост как символ собственной мощи и контроля над оккупированным полуостровом. Теперь такие символы все чаще становятся напоминанием об уязвимости российской военной и транспортной инфраструктуры.

Я с иронией воспринимаю попытки Кремля продолжать демонстрировать величие на фоне таких событий. Ведь российские власти тратили огромные ресурсы на строительство моста и его защиту, но теперь вынуждены постоянно реагировать на новые угрозы. И я не исключаю, что проблем с этим сооружением в будущем будет еще больше.

Но здесь стоит обратить внимание и на то, как меняется российская дипломатия. Меня, например, удивили сообщения о том, что российский переговорщик Кирилл Дмитриев обращался к искусственному интеллекту, пытаясь сформулировать позицию России по переговорам. Я не отрицаю возможности использования новых технологий, но считаю, что дипломатия остается сферой, в которой человеческий опыт имеет решающее значение.

Дипломат должен понимать не только содержание документов, но и психологию собеседника, международный контекст, политические обстоятельства и многочисленные нюансы переговорного процесса. Такое чувство ситуации формируется годами практической работы. Его нельзя просто заменить автоматически сгенерированными ответами.

Если не хватает собственного интеллекта, то в дипломатии начинают искать искусственный. Но дипломатия – это та сфера деятельности человечества, где человеческий фактор был, есть и всегда будет. Это ощущение на кончиках пальцев никаким роботом, никакой системой заменить нельзя– отметил дипломат.

На мой взгляд, подобные истории демонстрируют проблемы самой российской системы власти. Кремль продолжает пытаться представлять себя одним из главных центров мировой политики, но все чаще сталкивается с последствиями собственных решений. Огромные военные расходы, международная изоляция, проблемы с экономикой и неудачи в войне постепенно накапливаются.

Российское руководство пытается компенсировать это громкими заявлениями о новых кораблях, военных технологиях и будущих геополитических победах. Но я считаю, что такие демонстрации не могут изменить общую тенденцию. Система, построенная на агрессии и постоянном противостоянии с другими государствами, постепенно истощается.

Чем больше в системе маразма, который пробивается со всех сторон, тем быстрее эта система начнет просто разваливаться. Я думаю, все идет по графику, и мы просто фиксируем эти прорывы то здесь, то там. А в какой-то момент они сойдутся в одной точке, и эта прогнившая система наконец развалится– прогнозирует Огрызко.

Я убежден, что Украина сохранит свою независимость и будет и впредь укреплять связи с европейскими государствами. У нас есть все основания рассчитывать на полноценную интеграцию в политическое, экономическое и оборонное пространство Европы. Именно в этом я вижу будущее нашего государства, тогда как российская система, по моему мнению, будет продолжать слабеть.

Огризко о завершении войны: смотрите видео