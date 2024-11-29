Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Возможные перспективы соглашений с Россией проанализировал Джошуа Хамински, старший вице-президент по вопросам национальной безопасности и разведывательных программ Центра изучения президентства и Конгресса.

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Трамп ненавидит плохие сделки

По словам Джошуа Хамински, победа Дональда Трампа на выборах оправдала опасения Украины и ее европейских и американских сторонников. Новоизбранный президент и многие члены его команды уже выразили глубокие сомнения относительно войны, открыто поставили под сомнение поддержку и бессрочную приверженность Вашингтона Киеву и намекнули, что изменения необходимы и неотложны.

Ключевым для Трампа является то, как продается поддержка Украины. Аргументы и нарративы о войне (и роль Америки в мире), которые неявно понимает и разделяет администрация Байдена, не являются аргументами Трампа и его ближайших советников,

– говорится в статье.

По мнению Джошуа Хамински, любая сделка с Владимиром Путиным, которая вполне может исключить самих украинцев, была бы плохой сделкой и не стоит бумаги, на которой она напечатана. К тому же временный перерыв или пауза только увеличит долгосрочные расходы и союзники Украины должны учесть эту реальность.

Возможное падение Украины нужно представить как потенциальный Афганистан Трампа в августе 2021 года, но без напыщенности. Трамп ненавидит проигрывать, и катастрофический вывод войск из Афганистана справедливо воспринимается как им самим, так и американским народом как провал. Изображение украинского краха или краха континентальной решимости в подобном свете – один из способов донести до Трампа серьезность ситуации,

– подытожил Джошуа Хамински.

К слову, во время выступления 28 ноября Владимир Путин цинично заявил, что ставит не условия для переговоров, а условия для мира. В то же время лидер государства-агрессора добавил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, которые диктатор назвал в июне 2024 года.