Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill. Можливі перспективи угод з Росією проаналізував Джошуа Хамінскі, старший віцепрезидент з питань національної безпеки та розвідувальних програм Центру вивчення президентства та Конгресу.

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Трамп ненавидить погані угоди

За словами Джошуа Хамінскі, перемога Дональда Трампа на виборах виправдала побоювання України та її європейських і американських прихильників. Новообраний президент і багато членів його команди вже висловили глибокі сумніви щодо війни, відкрито поставили під сумнів підтримку та безстрокову прихильність Вашингтона Києву та натякнули, що зміни є необхідними та невідкладними.

Ключовим для Трампа є те, як продається підтримка України. Аргументи та наративи про війну (і роль Америки у світі), які неявно розуміє та поділяє адміністрація Байдена, не є аргументами Трампа та його найближчих радників,

– йдеться у статті.

На думку Джошуа Хамінскі, будь-яка угода з Владіміром Путіним, яка цілком може виключити самих українців, була б поганою угодою і не варта паперу, на якому вона надрукована. До того ж тимчасова перерва чи пауза лише збільшить довгострокові витрати і союзники України повинні врахувати цю реальність.

Можливе падіння України потрібно представити як потенційний Афганістан Трампа в серпні 2021 року, але без пихатості. Трамп ненавидить програвати, і катастрофічне виведення військ з Афганістану справедливо сприймається як ним самим, так і американським народом як провал. Зображення українського краху або краху континентальної рішучості в подібному світлі – один зі способів донести до Трампа серйозність ситуації,

– підсумував Джошуа Хамінскі.

До слова, під час виступу 28 листопада Владімір Путін цинічно заявив, що ставить не умови для переговорів, а умови для миру. Водночас лідер держави-агресорки додав, що Росія готова до переговорів щодо України на умовах, які диктатор назвав у червні 2024 року.