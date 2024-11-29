Повідомляє 24 Канал із посиланням на The Economist. Проте ризик того, що Росія спробує нав’язати невигідну угоду, залишається високим.

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Які вимоги ставить Путін

Кремлівський диктатор заявив про можливість замороження бойових дій уздовж лінії фронту. Водночас він висуває вимоги, щоб Захід зняв санкції, а Україна відмовилася від членства в НАТО, була демілітаризована, "денацифікована" і формально нейтральна держава.

Якби Трамп підтримав це, Путін досяг би більшості своїх військових цілей, а Україна зазнала б катастрофічної поразки. Ба більше, президент Росії не поважає жодного папірця. Він сподівався б, що післявоєнна Україна, охоплена внутрішніми чварами та звинуваченнями на адресу Заходу, сама впаде йому в руки. Якщо цього не станеться, він може захопити більше території силою. Самопроголошений опікун російськомовного населення України, він міг би легко придумати привід,

– йдеться у статті.

Чим Трамп може пригрозити Кремлю

Обнадійливим є те, що прийняття умов Путіна – публічна поразка США та приниження для Трампа, тому він, ймовірно, прагнутиме домовленостей, які забезпечать Україні гарантії безпеки хоча б до кінця його президентського терміну. Для досягнення цього США мають достатньо важелів впливу.

Зокрема, Білий дім може пригрозити Кремлю постачанням Україні ще більш потужної зброї, а також посиленням санкцій, що ще більше послаблять російську економіку. У результаті Путіну доведеться серйозно сприйняти ці загрози рано чи пізно.

Відновлення кордонів 1991 року – нездійсненна мрія. З морального та юридичного погляду вся ця земля належить Україні, але в неї недостатньо солдатів, зброї та боєприпасів, щоб повернути її. Натомість метою має бути створення умов для процвітання України на території, яку вона зараз контролює,

– зазначили у виданні.

Для цього необхідні стабільність і відновлення, які тісно пов’язані з гарантіями безпеки для України – ключовою темою майбутніх переговорів.

Якими можуть бути гарантії безпеки для України

The Economist стверджує, що найкращим способом захисту України був би її вступ до НАТО. Членство допомогло б запобігти її нестабільності... і досягнення Путіним його кінцевої мети – дестабілізації та домінування в Європі. Це також привело б до Альянсу найбільшу, найінноваційнішу і загартованішу в боях армію та оборонну промисловість Європи – те, що Трампу могло б сподобатися, бо тоді НАТО потребуватиме менше американських солдатів,

– зазначає автор статті.

Хоча вступ України до НАТО створює складнощі у розв'язанні питання окупованих територій у контексті зобов’язань щодо колективної оборони, відповідь на цю проблему все ж є.

"Гарантія не повинна поширюватися на частини України, які зараз окупує Росія, – так само, як вона не поширювалася на Східну Німеччину, коли Західна Німеччина приєдналася 1955 року. Військам з інших країн НАТО, можливо, не потрібно буде базуватись в Україні у мирний час, як це було, коли Норвегія приєдналася 1949 року", – нагадали у виданні.

Водночас деякі країни, зокрема Велика Британія, Франція та Німеччина (за умови зміни канцлера), можуть погодитися розмістити свої війська на території України для стримування Росії. Це могло б стати "елегантним рішенням", яке вимагатиме від Трампа лише формальної підтримки.

Припинення бойових дій створює два можливих сценарії для майбутнього України. Якщо переговори завершаться на умовах, вигідних Путіну, Україна втратить підтримку Заходу й "згниє", тоді як Росія посилить свій військовий потенціал.

Утім, за умови сильної підтримки Заходу, Україна могла б використати припинення бойових дій для економічного відновлення, оновлення державної системи та створення міцних умов для стримування російської агресії. І головне завдання майбутніх переговорів – гарантувати, що реалізацію цього сценарію та уникнути катастрофічного розвитку подій.