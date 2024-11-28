Марк Рютте каже, що будь-яка угода між Росією та Україною має "перешкодити росіянам отримати те, що вони хочуть". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Що заявив Рютте

Генсек НАТО впевнений, що він разом з адміністрацією Трампа зможуть вмовити Путіна вести переговори. За словами Рютте, диктатор згодом сам впевниться, що продовження війни не в його інтересах.

Але зрозуміло, що ми повинні переконатися, що укладена угода є хорошою угодою, і що ми не поступаємося Ірану, Китаю, Північній Кореї та Росії. Для майбутнього кожного з нас дуже важливо переконатися, що цього не станеться,

– каже Генсек НАТО.

Рютте також додав, що НАТО має бути впевненим у наявності в України сильної позиції, адже за угодою, яку буде укладено з Росією, спостерігатиме весь світ.

Водночас Путін цинічно заявив, що ставить умови не для переговорів, а для миру. Він додав, що ці умови викладені у його червневому виступі на зустрічі з керівництвом російського МЗС.