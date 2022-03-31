Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала FreeДом, передает 24 канал.

Важно По результатам переговоров в Стамбуле Украина улучшила все свои позиции, – Арестович

Арестович считает, что с россиянами нужно вести переговоры

По его словам, любая война, даже 100-летняя, завершается мирным договором. Чем раньше это произойдет – тем лучше. Сейчас россияне существенно "скромнеют" в своих требованиях: уже нет откровенной чепухи в отношении так называемых "демилитаризации" и "денацификации". Начинается конструктив.

Детали будущего соглашения, по словам Арестовича, напрямую зависят от успехов Вооруженных Сил Украины.

"Схема такова: ВСУ, силы обороны обеспечивают нам наилучшую переговорную позицию. Дальше делегация "переплавляет" ее в мир, который лучше довоенного. По результатам переговоров в Стамбуле Украина улучшила все свои позиции. Простой пример: на позавчера мы были нейтральным государством без гарантий. После промежуточного соглашения на коммюнике мы, похоже, стали нейтральным государством, но с гарантиями", – объясняет Арестович.

Война может повториться через несколько лет

Потенциальное мирное соглашение, которое напрямую зависит от ВСУ и украинской делегации, определит последующий послевоенный мир. За это время нужно эффективно подготовить украинскую армию и все государство к возможному повторению ситуации.

От того, как мы проведем переговоры, зависит, каким будет послевоенный мир и как мы будем "встречать второй раунд", что вероятнее всего, – отметил Алексей Арестович.

Напомним, 29 марта прошли переговоры между российской и украинской делегациями в Турции. Пока неизвестно об официальных предложениях Украины. Однако, по данным СМИ, речь идет о таких пунктах:

армия Россия должна вернуться на границы 23 февраля 2022 г. (до начала полномасштабного вторжения);

несколько стран мира предоставляют Украине гарантии безопасности. Включая Россию;

гарантии безопасности не действуют на Крым и ОРДЛО;

Украина отменяет курс в НАТО;

гаранты безопасности обязуются содействовать вступлению Украины в ЕС;

Украина и Россия в течение 15 лет ведут переговоры по статусу Крыма;

К теме – Переговоры между Украиной и РФ: Подоляк рассказал о ситуации Крымом: смотрите видео