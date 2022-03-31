Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Freeдом, передає 24 канал.

Важливо За результатами перемовин у Стамбулі Україна покращила всі свої позиції, – Арестович

Арестович вважає, що з росіянами потрібно вести переговори

За його словами, будь-яка війна, навіть 100-літня, завершується мирним договором. Чим раніше це станеться – тим краще. Зараз росіяни суттєво "скромнішають" у своїх вимогах: вже нема відвертих нісенітниць щодо так званих "демілітаризації" та "денацифікації". Починається конструктив.

Деталі майбутньої угоди, за словами Арестовича, напряму залежать від успіхів Збройних Сил України.

"Схема така: ЗСУ, сили оборони забезпечують нам якнайкращу переговорну позицію. Далі делегація "переплавляє" її в мир, який кращий за довоєнний. За результатами перемовин в Стамбулі Україна покращила всі свої позиції. Простий приклад: на позавчора ми були нейтральною державою без гарантій. Після проміжної угоди на комюніке ми, схоже, стали нейтральною державою, але з гарантіями", – пояснює Арестович.

Війна може повторитися через кілька років

Потенційна мирна угода, яка напряму залежить від ЗСУ та української делегації, визначить подальший післявоєнний мир. За цей час потрібно ефективно підготувати українську армію та всю державу до можливого повторення ситуації.

Від того, як ми проведемо переговори, залежить, яким буде післявоєнним мир та як ми будемо "зустрічати другий раунд", що цілком ймовірно, – зазначив Олексій Арестович.

Нагадаємо, 29 березня відбулися переговори між російською та українською делегаціями у Туреччині. Поки не відомо про офіційні пропозиції України. Однак, за даними ЗМІ, йдеться про такі пункти:

армія Росія має повернутися на межі 23 лютого 2022 (до початку повномасштабного вторгнення);

кілька держав світу надають Україні гарантії безпеки. Включно з Росією;

гарантії безпеки не діють на Крим та ОРДЛО;

Україна скасовує курс в НАТО;

гаранти безпеки зобов'язуються сприяти вступу України в ЄС;

Україна та Росія протягом 15 років ведуть переговори щодо статусу Криму;

До теми – Переговори між Україною та РФ: Подоляк розповів про ситуацію Кримом: дивіться відео