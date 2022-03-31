Арестович: Після цієї угоди ми стали нейтральною державою, але з гарантіями

Олексій Арестович в ефірі платформи FREEДОМ висловив переконання, що українська делегація покращила свої позиції по всіх напрямках.

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За результатами проміжної угоди у Стамбулі, яка ще має бути затверджена, адже не є кінцевою, Україна покращила усі свої позиції по переговорних лініях,

– сказав радник глав ОП.

Арестович пояснив своє висловлювання тим, як змінився ймовірний статус України.

"Позавчора ми були нейтральною державою без гарантій. Після цієї проміжної угоди ми, схоже, стали нейтральною державою, але з гарантіями", – сказав він.

Радник керівника ОП заявив, що українська переговорна група робить свою роботу дуже добре. На підтвердження цьому, за словами Арестовича, може свідчити те, що в інформаційному просторі Росії заявляють про "зраду".

Україна та Росія провели переговори: коротко

Українська та російська делегації 29 березня провели переговори в Туреччині. Українська сторона висловила свої пропозиції Росії.

Офіційно пропозиції України не були опубліковані, але за даними ЗМІ йдеться про те, що:

армія РФ має вийти на межі 23 лютого 2022 (до початку повномасштабного вторгнення);

низка держав світу, у тому числі Росія, надають Україні гарантії безпеки;

гарантії безпеки не поширюються на Крим та ОРДЛО;

Україна відмовляється від курсу в НАТО;

гаранти безпеки зобов'язуються сприяти вступу України в ЄС;

Україна та Росія протягом 15 років ведуть переговори щодо статусу Криму;

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