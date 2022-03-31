Арахамія наголосив, що вибір мають зробити українці шляхом референдуму. Голова фракції "Слуга народу" розкрив деякі деталі.

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Це велика процедура, яка може зайняти не менше, ніж пів року. І ця процедура не може бути реалізована на немирній території. Це має бути свідомий вибір громадян, а не політиків,

– наголосив Арахамія.

Конкретизуючи, він зауважив, що всі люди, які через війну виїхали з України, мають повернутися додому.

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