Арахамія наголосив, що вибір мають зробити українці шляхом референдуму. Голова фракції "Слуга народу" розкрив деякі деталі.
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Це велика процедура, яка може зайняти не менше, ніж пів року. І ця процедура не може бути реалізована на немирній території. Це має бути свідомий вибір громадян, а не політиків,
– наголосив Арахамія.
Конкретизуючи, він зауважив, що всі люди, які через війну виїхали з України, мають повернутися додому.
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