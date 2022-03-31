Арахамия подчеркнул, что выбор должны сделать украинцы путем референдума. Глава фракции "Слуга народа" раскрыл некоторые детали.

Заметьте Прекращение боевых действий, саммит стран и вывод войск, – Арахамия объяснил алгоритм мира

Это большая процедура, которая может занять не менее полугода. И эта процедура не может быть реализована на немирной территории. Это должен быть осознанный выбор граждан, а не политиков,

– подчеркнул Арахамия.

Конкретизируя, он отметил, что все люди, которые из-за войны войны выехали из Украины, должны вернуться домой.

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