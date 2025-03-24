Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Украинская делегация остается в Саудовской Аравии

24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций.

В это время украинская делегация остается в Эр-Риаде, ждут завершения переговоров США и России.

Пока речь не идет о встрече всех трех делегаций, но возможны своего рода "челночные" встречи, когда украинская и российская делегации непосредственно вести переговоры не будут, но между ними посредническую роль займут американцы.

Также министр обороны Рустем Умеров обещал, что выйдет к прессе позже, чтобы подвести итоги встреч.

Напомним, американская делегация стремится заключить соглашение о прекращении огня в Черном море для свободного движения судов. Кроме этого, она будет стремиться к прекращению насилия в войне в Украине.