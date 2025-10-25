"Мы –друзья Украины и России": еще одна страна предлагает стать площадкой для мирных переговоров
- Сербия предлагает посредничество в переговорах между Украиной и Россией.
- Белград осудил российское вторжение в Украину, но отказался присоединиться к западным санкциям против России.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште отменили. На фоне срыва саммита в Венгрии еще одна из стран с неоднозначной позицией по войне в Украине предложила себя в качестве посредника.
Глава МИД Сербии Марко Джурич в интервью Fox News Digital заявил, что Белград готов стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией, передает 24 Канал.
Может ли Сербия быть площадкой для мирных переговоров?
Джурич отметил, что Сербия является "другом для всех сторон конфликта", и добавил, что война в Украине должна как можно скорее закончиться.
Дипломат отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет всех государств в пределах их границ, признанных ООН.
Некоторые аналитики отмечают, что выбор Сербии как потенциального места для переговоров может удивить, учитывая исторические, культурные и религиозные связи между Сербией и Россией через Сербскую православную церковь. Хотя Белград поддержал резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину и аннексию украинских территорий, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы.
Отдельно Джурич отметил, что Сербия гордится своей независимой внешней политикой. В частности, ценит стратегическое партнерство с США. По словам министра, Дональд Трамп является одним из самых популярных иностранных политиков в стране.
В то же время Джурич признал, что тесные связи Белграда с Китаем вызывают беспокойство в Вашингтоне. США недавно ввели санкции против российской нефтяной компании NIS, которая является главным поставщиком нефти в Сербию. Кроме того, Китай в июле провел военные учения в Сербии, несмотря на предупреждение ЕС. Глава МИД Сербии подтвердил, что с Китаем "есть очень хорошие экономические отношения".
Заметим, что провести саммит лидеров России, США и Украины ранее предлагали такие страны, как Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.
Что известно о срыве саммита в Будапеште?
- 16 октября Владимир Путин инициировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшие недели.
- Выбор места встречи вызвал возмущение у европейцев. Ведь впервые за почти 4 года полномасштабного вторжения Путин должен был появиться в стране ЕС, чтобы обсуждать войну в Украине. Кроме того, сам Евросоюз оставался за бортом этих переговоров.
- Недоволен Будапештом как местом встречи Трампа и Путина был и Владимир Зеленский. Он напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может быть посредником, поскольку проводит пророссийскую политику.
- После встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Дональд Трамп призвал обе стороны прекратить огонь на линии соприкосновения, а вопрос территорий оставить на потом.
- В Кремле отвергли идею прекращения огня до заключения мирного соглашения. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, мол, завершение войны на текущих линиях фронта будет означать, что "большая территория Украины останется под нацистским режимом".
- Позже Дональд Трамп объявил, что встреча с Путиным в Будапеште отменена. Американский лидер подчеркнул, что не хочет встречаться безрезультатно.