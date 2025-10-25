"Ми – друзі України та Росії": ще одна країна пропонує стати майданчиком для мирних переговорів

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна у Будапешті скасували. На тлі зриву саміту в Угорщині ще одна з країн із неоднозначною позицією щодо війни в Україні запропонувала себе як посередника.

Глава МЗС Сербії Маркo Джурич в інтерв'ю Fox News Digital заявив, що Белград готовий стати місцем проведення мирних переговорів між Україною та Росією, передає 24 Канал.

Чи може Сербія бути майданчиком для мирних переговорів?

Джурич зауважив, що Сербія є "другом для всіх сторін конфлікту", і додав, що війна в Україні має якомога швидше закінчитися.

Дипломат наголосив, що його країна підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН.

Деякі аналітики зазначають, що вибір Сербії як потенційного місця для переговорів може здивувати, з огляду на історичні, культурні та релігійні зв'язки між Сербією та Росією через Сербську православну церкву. Хоча Белград підтримав резолюції ООН, які засуджують вторгнення Росії в Україну та анексію українських територій, Сербія відмовилася приєднатися до західних санкцій проти Москви.

Окремо Джурич зазначив, що Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою політикою. Зокрема, цінує стратегічне партнерство зі США. За словами міністра, Дональд Трамп є одним із найпопулярніших іноземних політиків у країні.

Водночас Джурич визнав, що тісні зв'язки Белграда з Китаєм викликають занепокоєння у Вашингтоні. США нещодавно запровадили санкції проти російської нафтової компанії NIS, яка є головним постачальником нафти в Сербію. Крім того, Китай у липні провів військові навчання в Сербії, попри попередження ЄС. Очільник МЗС Сербії підтвердив, що з Китаєм "є дуже добрі економічні відносини".

Зауважимо, що провести саміт лідерів Росії, США та України раніше пропонували такі країни, як Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина.

Що відомо про зрив саміту у Будапешті?