И это не подлежит обсуждению. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Переговоры с Кремлем возможны только при одном условии
По словам Кулебы, дипломатическая инициатива не работает в случае со страной-агрессором. Некоторые сторонники переговоров с Путиным на самом деле хотят, чтобы Украина потерпела поражение.
Министр подчеркнул, что любые переговоры с Россией можно начинать только с того, что территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена.
Мы усвоили горький урок: если дать России мизинец, она отхватит всю руку,
– добавил Кулеба.
Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным
Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, как это было в начале войны. Это связано с тем, что все видят, что Путин делает и соответственно понимают, что все это не имеет смысла.
"Украине удалось добиться важной цели: если в начале войны даже наши друзья говорили, что Россия не должна победить в этой войне, мы очень много работали, чтобы изменить эту риторику и чтобы начала говорить – Украина должна победить в этой войне. Они начали об это говорить и от этого строить свою политику", – рассказал министр.
Переговоры возможны только после вывода войск России из Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для декриминализации глобальной политики и реальной безопасности мира необходимо, чтобы война завершилась победой Украины.
Переговоры могут начаться, когда Россия выведет войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают России время перегруппировать силы и возобновить боевые действия в любой момент,
– подчеркнул Подоляк.
Россияне снова заговорили о переговорах
Недавно замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в Кремле хотят переговоры без предварительных условий с учетом целей, которые озвучивала Москва.