И это не подлежит обсуждению. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Переговоры с Кремлем возможны только при одном условии

По словам Кулебы, дипломатическая инициатива не работает в случае со страной-агрессором. Некоторые сторонники переговоров с Путиным на самом деле хотят, чтобы Украина потерпела поражение.

Министр подчеркнул, что любые переговоры с Россией можно начинать только с того, что территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена.

Мы усвоили горький урок: если дать России мизинец, она отхватит всю руку,

– добавил Кулеба.

Украину никто не подталкивает к переговорам с Путиным

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, как это было в начале войны. Это связано с тем, что все видят, что Путин делает и соответственно понимают, что все это не имеет смысла.

"Украине удалось добиться важной цели: если в начале войны даже наши друзья говорили, что Россия не должна победить в этой войне, мы очень много работали, чтобы изменить эту риторику и чтобы начала говорить – Украина должна победить в этой войне. Они начали об это говорить и от этого строить свою политику", – рассказал министр.

Переговоры возможны только после вывода войск России из Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для декриминализации глобальной политики и реальной безопасности мира необходимо, чтобы война завершилась победой Украины.

Переговоры могут начаться, когда Россия выведет войска с территории Украины. Другие варианты лишь дают России время перегруппировать силы и возобновить боевые действия в любой момент,

– подчеркнул Подоляк.

Россияне снова заговорили о переговорах

Недавно замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако в Кремле хотят переговоры без предварительных условий с учетом целей, которые озвучивала Москва.