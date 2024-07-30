Об этом заявил советник главы Офиса Президента в интервью NV.

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Что говорят в ОП относительно переговоров с Россией

Украина не является страной агрессором, Украина не начинала эту войну. И, безусловно, для того, чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что мы готовы к переговорному процессу. Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам". Нет, Украина готова к переговорам – это главный пункт,

– сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что важно – на каких основаниях будут идти переговоры. По его словам вести переговоры надо на условиях, которые опираются на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства.

Подоляк указал, что Россия предлагает заморозить конфликт, чтобы собраться с силами, и снова напасть на нашу страну.

И Украина говорит, что нужно, чтобы более объективно работали следующие инструменты принуждения России. Это поставки оружия в Украину. Его должно быть гораздо больше, в частности, надо отменить любые ограничения – неформальные, формальные на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь России,

– говорит Подоляк.

Другие факторы, которые могут принудить Россию к переговорам, по мнению Подоляка, есть:

экономические санкции.

дипломатическая изоляция.

"Россия не может председательствовать, например, в Совбезе ООН, не может использовать те или иные площадки", – отметил он.