Об этом заявил советник главы Офиса Президента в интервью NV.
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Что говорят в ОП относительно переговоров с Россией
Украина не является страной агрессором, Украина не начинала эту войну. И, безусловно, для того, чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что мы готовы к переговорному процессу. Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам". Нет, Украина готова к переговорам – это главный пункт,
– сказал Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что важно – на каких основаниях будут идти переговоры. По его словам вести переговоры надо на условиях, которые опираются на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства.
Подоляк указал, что Россия предлагает заморозить конфликт, чтобы собраться с силами, и снова напасть на нашу страну.
И Украина говорит, что нужно, чтобы более объективно работали следующие инструменты принуждения России. Это поставки оружия в Украину. Его должно быть гораздо больше, в частности, надо отменить любые ограничения – неформальные, формальные на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь России,
– говорит Подоляк.
Другие факторы, которые могут принудить Россию к переговорам, по мнению Подоляка, есть:
- экономические санкции.
- дипломатическая изоляция.
"Россия не может председательствовать, например, в Совбезе ООН, не может использовать те или иные площадки", – отметил он.