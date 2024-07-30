Главным вопросом является то, будет ли Россия вести ее добропорядочно. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий.

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Важным является давление на поле боя и на международной арене

Украина планирует привлечь Россию ко второму Саммиту мира. Тихий заявил, что Украина продолжает придерживаться позиции, что это все же возможно.

Вопрос не в том, чтобы посадить Россию за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добропорядочно,

– сказал спикер МИД.

Георгий Тихий отметил, что для переговоров важны два фактора – давление на поле боя и на международной арене. Это влияет на желание и способность России вести их честно.

Представитель добавил, что в случае отказа россиян сесть за сел переговоров станет понятным, кто хочет мира, а кто – нет.