Головним питанням є те, чи вестиме Росія її доброчесно. Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий.

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Важливим є тиск на полі бою та на міжнародній арені

Україна планує залучити Росію до другого Саміту миру. Тихий заявив, що Україна продовжує дотримуватися позиції, що це все ж можливо.

Питання не в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно,

– сказав речник МЗС.

Георгій Тихий зазначив, що для переговорів є важливими два фактори – тиск на полі бою та на міжнародній арені. Це вливає на бажання та здатність Росії вести їх чесно.

Речник додав, що у випадку відмови росіян сісти за сіл переговорів стане зрозумілим, хто прагне миру, а хто – ні.