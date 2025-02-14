Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, объяснив, что тогда это крайне странно будет выглядеть для россиян, ведь Владимир Путин включил эти территории в состав России. Больше о переговорах по завершению войны и информационные кампании России против Украины – читайте далее в материале.

Не пропустите Призрак Мюнхена 1938 и большой "договорняк": как на Западе реагируют на переговоры Трампа и Путина

Россия планирует наступление на страны Балтии и Польшу

Президент Украины заявил, что россияне планируют наступление на Польшу и Литву через Беларусь. Учения могут пройти уже этой осенью. В этом году Россия планирует увеличить свою армию на 150 тысяч человек, а также может привлечь северокорейские войска. Действительно ли Россия планирует наступление на эти страны?

Россия может осуществлять гибридные провокации, размещая войска в Беларуси. Не исключено, если позиция Запада в отношении России не изменится, то она уже буквально может начать сценарий различных гибридных провокаций с привлечением войск КНДР или иранских прокси где-то вблизи границ Европы.

Может ли быть полноценное наступление? Не берусь сейчас давать оценки. Есть определенные данные европейских разведок, в частности служба внешней разведки Дании оценивает возможность наступления России через пять лет. Я уже говорил, если в последующие годы России удастся облегчить экономическое положение, то через 4 – 6 лет они будут готовы вместе с КНДР и Ираном осуществлять агрессию против стран Балтии.

Гибридные провокации уже осуществляются: танкерный флот, обрыв кабелей, диверсии на территории Европы с подрывами определенных складов, пролеты дронов над полигонами. Таким образом они хотят проанализировать реакцию стран НАТО, определяют, как работают структуры безопасности, какая скоординированность, а затем моделируют сценарий. Далее российские генералы предлагают Путину те или иные решения гибридных провокаций в отношении стран НАТО.

Беларусь использовали еще до широкомасштабного вторжения. Вспомним кризис беженцев, который был на границе с Польшей. Тогда российские спецслужбы вместе с белорусскими бросали беженцев на польскую границу для определенных провокаций. Они пытались завезти кого-то в Польшу или создать картинку, что ЕС не может справиться с волнами беженцев. Географически Беларусь является очень удачной локацией для таких провокаций. Это могут быть и страны Балтии, и Польша.

Генсек НАТО пригрозил Путину сокрушительной реакцией в случае нападения на Альянс. Как Европа готовится к этому? Ведь одних заявлений для Путина мало.

Большая победа, что европейские лидеры наконец начали признавать угрозу России для стран НАТО. Странно, что этого не произошло в 2022 году. Возможно, повлияли северокорейские войска на Курщине и соглашения с Ираном. Возможно, мы также достучались до партнеров, что Россия сейчас очень легко может применить иранских прокси после событий в Сирии. Они сейчас частично будут без работы, поэтому их вполне могут переправить в Россию для провокаций. Все может быть.

Также нужна новая доктрина безопасности Европы. Она постоянно дополняется, но в этом случае новая доктрина должна касаться не только сухопутных угроз, но и информационных, ведь информационную войну Европа полностью проиграла. Те структуры, которые занимаются противодействием дезинформации, не справились с угрозами. Из ЕС можно выделить только Францию – там делают правильные вещи по проведению ИПСО против России. Не включаю сюда Великобританию, потому что она не в ЕС.

Нужны решения. Илон Маск уже призвал к реформе НАТО. В этом случае нужно готовиться к современной войне – это война дронов; РЭБ; война по применению новых видов вооружений, которые частично заменили людей. НАТО до сих пор живет в мире, где танки "Леопард" – это очень серьезное оружие, но танки в современной войне не является передовым оружием в условиях, когда фронт насыщен дронами. Нужно все менять, там есть что реформировать.

Россия надеется на европейскую забюрократизированность и медлительность. Они в условиях войны, если сравнивать с Европой, быстрее адаптируются к новым условиям. Технологический прогресс у россиян идет быстрее, чем у стран НАТО. Поэтому Россия рассчитывает, что все так и останется, и они смогут осуществить определенную агрессию. А чтобы проверить состояние Запада, они осуществляют гибридные провокации.

Путин сам создал себе ловушку

На этой неделе подданные Владимира Путина особенно активны в своих заявлениях. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам. Также он сказал, что Москва не будет менять Курщину на оккупированные ими украинские территории. О чем свидетельствует такая реакция Москвы?

Ключевая ставка России – провести переговоры без Украины. Договориться с командой Дональда Трампа без Украины и Европы. Именно поэтому идут эти комплиментарные заявления в адрес Трампа и его команды. Они пытаются отмежеваться от переговоров с украинской властью, которую они называют нелегитимной. Их гибридная тактика – продемонстрировать, что Украина не является субъектом.

Относительно обмена территориями. Мы не признаем те глупости, что Путин включил в свою конституцию территорию Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, и никогда не будем признавать. Если говорить о теоретическом обмене на часть какой-то из областей, то Путин и его команда попадают в ловушку.

Согласно их конституции, это якобы "часть России". Это будет выглядеть странно даже внутри самой России, поэтому им остается только говорить, что они не будут делать этого и "освобождать" территории военным путем.

Мы видим буксировку врага, который имел определенные продвижения на Курщине, но его остановили. Тактические успехи Сил обороны Украины есть – заняты новые позиции. Враг понимает, что определенные вещи будут обсуждаться в Мюнхене. Джей Ди Венс (вице-президент США – 24 Канал) будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кит Келлог тоже будет там присутствовать. Затем будет встреча в Киеве по редкоземельным ресурсам и дальнейшей поддержке Украины.

Пропагандистская тактика врага – Россия ведет переговоры с США без Украины, а наше государство ставят перед фактом. Вот такие у них намерения.

Относительно Курщины. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал, что новое наступление Украины на Курщине и события в Сирии сильно ударили по Путину. Он считает, что Курск может стать для диктатора тем самым, чем он стал для Гитлера в 1943 году. Есть ли у Путина возможности отбить эту территорию?

Все рассудит время. Любое удержание территории – это логистика и ресурсы. Украинская логистика сейчас сильнее, потому что мы смогли закрепиться и удерживать территории, а Россия не смогла выстроить такую логистику, чтобы выдавить Силы обороны.

Россия регулярно получает удары по командным пунктам, штабах и удары в тыл – это 20+ километров, где расположены тактические склады и так далее. Это – замечательная скоординированная работа разведки и вообще всех Сил обороны по уничтожению тыловой логистики, что не позволяет врагу продвигаться так, как он планировал. Сейчас этот ход за нами, но любая активная война вытягивает ресурсы как из России, так и из Украины. Кто сможет дольше – тот выйдет победителем.

Путин сейчас практически не говорит о Курской области. В начале операции его генералы говорили, что чуть ли не за месяц смогут вернуть все территории. Тогда он был активен, приезжал, говорил с губернатором. Сейчас он забыл о Курской области. О ней не говорят в российских СМИ. Россияне смирились с тем, что это затяжная история.

К теме Россия хочет избежать обмена территориями: в ISW объяснили, что на это указывает

Также стоит учитывать, какой рельеф в Курской области – лесистая местность, есть болота, мало дорог, которые находятся под контролем. Когда трасса простреливается, то россияне не могут подвозить логистику. Трудно будет исправить ситуацию даже пехотными штурмами с привлечением смертников из КНДР. Это игра в длинную, и такое впечатление, что в России с этим смирились.

Случится ли перелом во всей войне? У нас слишком большой фронт. Это как пазл. Нельзя говорить, что одна зона может изменить весь ход войны окончательно.

Получается, что Курщина сейчас стоит, как кость в горле Путина?

Она существенно повлияла на распределение российских ресурсов – если бы не Курщина, то враг уже мог бы захватить Покровск. Все эти ресурсы были бы направлены на Покровское и Запорожское направления. Там было бы на 50 – 60 тысяч больше личного состава для штурмовых действий.

Покровское направление "пробуксовало". Россияне планировали захватить Покровск в октябре 2024 года. Так же "буксует" Краматорское направление. Они уже там планировали двигаться. То же на Запорожском направлении – у них в планах было большое наступление в Запорожской области. Хотели захватить все то, что Украина отбила во время контрнаступления в 2023 году.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

У них есть определенные действия в Великой Новоселке, которая все равно вытянула у них много ресурсов. Там россияне попали в огневой мешок – когда они зашли в Великую Новоселку, то их там просто начали расстреливать. Они не могли некоторое время двигаться дальше и понесли там значительные потери. Если бы эти силы на Курщине были бы использованы на Востоке или даже на Сумщине, то мы были бы в худшем положении. Россияне сейчас тратят много ресурсов, что тормозит их действия.

Кремль готовит россиян к завершению войны с ноября 2024 года

В России вышли с заявлением, что предложенные Украиной и Западом формулы мира в нынешних условиях нереалистичные. В Совете Безопасности врут, что Россия не начала бы вторжение, если бы Украина и Запад выполнили бы Минские соглашения. Как расценивать такие заявления?

Путин накопил ресурсы на боевые действия в течение 2025 года. Он полностью опосредует войну с дипломатией. Так было во время Минского процесса, в который Россия очень хочет вернуться, поскольку он дал возможность россиянам как подготовиться к войне, так и постоянно манипулировать войной на Востоке. Когда россиянам было выгодно – они стреляли, когда им было невыгодно – не стреляли.

Так же и сейчас. Они имеют ресурсы на войну, и на любые заявления Дональда Трампа о прогрессе в переговорах, даже без конкретики, – сразу летят ракеты. Россияне используют свои военные возможности, чтобы качать любой диалог в ту или иную сторону. Им это выгодно, они качнули – и сразу выдвинули какие-то медийные условия. Сейчас вспомнили о Минске.

Эти манипуляции будут продолжаться постоянно, пока у России будут возможности вести агрессивную и интенсивную войну. Несмотря на большой дефицит бюджета, они рассчитали формулу ведения интенсивной войны в течение этого года параллельно с возможными переговорами с США, Украиной и Европой. Все эти заявления – это начало вот этих шатаний и постоянной смены позиций, в которую Россия дипломатично будет играть, пока ей не обрубят возможность вести интенсивную войну.

Если проанализировать заявления россиян о переговорах, то они все это подают так, как будто это очень выгодно как раз их стороне. Можно ли это расценивать, что Путин таким образом готовит россиян к окончанию так называемой "сво", чтобы они это воспринимали как победу?

Информацию о том, что будут переговоры, и о том, что цели "сво" якобы достигнуты, запустили еще по линии губернаторов в регионах России. Распоряжение пришло еще в ноябре 2024 года. Там начали поступать нарративы для того, чтобы работать с населением и давать понять россиянам, что война выиграна, то есть в России к переговорам готовились.

Как один из сценариев, чтобы не было лишних вопросов, – сейчас россиянам рассказывают, как все удачно получилось, какую победу одержали. Россия подаст все заявления о реформах НАТО так, будто россияне едва ли не разрушили архитектуру безопасности в Европе. Также один из ключевых нарративов России, что однополярный мир завершился и есть многополярный мир, в котором Россия заняла свое место, Китай является союзником и так далее. Это россияне должны воспринимать как победу.

Обработка населения продолжается, но есть один четкий момент – то, что некоторые военкоры допускают мысль, что это не окончательная война – основная война будет в будущем. Мол, будет сделана работа над ошибками для того, чтобы довести дело до завершения.

Сейчас говорят исключительно о войне против Украины. Страшилками против НАТО занимается только Дмитрий Медведев и иногда Александр Дугин. Люди распространяют их мнение, как голос страха для Запада, а военкоры, наоборот, – пишут россиянам, что работа над ошибками будет сделана и до Киева дойдут, но в будущем.

Поэтому мы должны для себя понимать, что бы ни произошло – будет завершение боевых действий или нет, потому что признаков со стороны России я все равно не вижу, – то сектор безопасности и обороны в Украине по противодействию гибридным угрозам, которые останутся, будет работать дальше.

Россия продолжит гибридную войну против Украины в любом случае, для ослабления нашего государства, в целом государственного аппарата, сектора безопасности и обороны, населения. Враг будет пытаться найти удобное время для того, чтобы снова пойти войной. Чтобы этого не произошло, нужны мощные гарантии безопасности для Украины от стран Запада. Думаю, дипломатия сейчас должна дать ответ на это.

При каком условии в России может начаться революция

Будут ли реагировать как-то россияне на усиление экономического кризиса в России?

Революции без элит не бывает. Пока элиты сконцентрированы вокруг Путина, к сожалению, революций не будет. В частности, региональные элиты Татарстана и других регионов, где фактически по национальному принципу могли бы образоваться независимые республики.

Определенные криминальные элементы не способны самостоятельно поднять головы и выступить против режима. Как только начнут заканчиваться российские деньги для того, чтобы кормить все элиты, – появятся недовольные. Эти недовольные или договорятся с западным миром о своем безопасном существовании там, или о том, чтобы поддерживать силы, которые будут выступать как альтернатива режиму Путина.

Нет, это не Юлия Навальная, не Илья Яшин и другие (российские оппозиционеры – 24 Канал), на которых, к сожалению, Запад делал ставку. Возможно, при каденции Трампа это изменится, ведь это тотальная бессмысленность и бесхребетность. Все эти люди не способны ничего изменить. Нужно было делать ставку на таких людей, как в легионе "Свобода России", РДК и других, которые способны работать идеологически и с оружием в руках.

Все может быть. Если из-за экономических проблем от Путина начнут откалываться элиты, то появится шанс на революцию. Пока этого не видно. Такой шанс близок к нулю, к сожалению.



Сейчас вероятность революции в России – близка к нулю / Getty Images

Россияне придумали кампанию, чтобы дискредитировать Украину

В России распространяют дезинформацию о том, что Украина якобы при содействии Запада хочет взорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики, а ответственность возложить на Россию. Это попытка оккупантов оправдать свои операции?

С одной стороны, это может быть информационное алиби для того, чтобы оправдать какие-то свои спецоперации. С другой стороны, главе службы внешней разведки России Сергею Нарышкину 70 лет. Он отвечает за провокации, чтобы разделить Украину на части, за кабельные диверсии танкерного флота. Служба Нарышкина разрабатывает это планирование, вербует людей, продвигает своих сотрудников на эти корабли.

Нарышкин провалился, ведь никто не должен был узнать долгое время, что диверсиями занимаются россияне. Однако фактически сразу вышли на россиянина, который первый раз работал на китайском судне. Спецслужбам сразу стало понятно, как была совершена диверсия, какой был замысел.

Нарышкин просто провалил поставленную задачу, поэтому ему надо как-то изменить информационное поле, поскольку информационно ответственность уже лежит на России. Все об этом знают, говорят об этом. Нарышкину нужно как-то перекрутить это, изменить фокус внимания, перевести все на Украину.

Вот они и придумали такую историю, что, мол, Украина что-то там готовит для того, чтобы подставить Россию. Это какие-то очень устаревшие методы, но после "Крокуса" (теракта в российском ТЦ "Крокус" – 24 Канал) нечему удивляться. Там такие же спецслужбисты, как Нарышкин, придумали историю о том, что едва ли не Украина организовала этот теракт вместе с ИГИЛ.

Но очень быстро все вышли на ФСБ, которая сотрудничает с иракской ячейкой ИГИЛ, который фактически этот теракт и осуществлял. К счастью, наши враги – старые люди. Старые, сумасшедшие и устаревшие.

Российские пропагандисты также утверждают, что Киев вместе с европейскими спецслужбами готовит нападения на представителей российской оппозиции. К чему такие заявления оккупантов?

Очень интересное мнение, особенно учитывая то, кого оно касается из оппозиции. В Кремле еще достаточно давно, еще при самом раннем Путине, был проект под условным названием "Лояльная оппозиция", которую фактически продвигали в западное инфопространство.

Некоторые издания российских оппозиционеров до сих пор есть в других странах, преимущественно в странах Балтии. Они постоянно "внезапно" получают нужные инсайды из Кремля. Но вокруг них выстроилось доверие западных обществ, иногда находились люди, которые продвигали финансирование этих демократически-российских проектов от самих стран Запада. Соответственно, Россия получала двойной профит – свою агентуру, которую финансируют другие структуры.

Так что, здесь интересно, о ком говорится. Ведь для Украины нет никакого смысла что-то делать с простыми оппозиционерами, которые проводят марши в Берлине. Они не являются страшными для режима Путина. У них практически нет поддержки внутри России. Их смотрят и слушают исключительно россияне, которые живут за границей. Они не влияют ни на какие настроения внутри самой России. Они не могут туда приехать, потому что боятся.

Смотрите также "Царский гамбит" и будущее России на карте мира: главное из "медвежьего" прогноза и отчета MSC

То есть, они не несут никакой угрозы режиму Путина. Я уже молчу, что они даже не поддерживают санкционный режим, который введен против России. Значительное количество этих так называемых оппозиционеров поддерживает смягчение санкций против России, поскольку в войне виноват Путин, а не все россияне. То есть они выполняют задачи в интересах Кремля. Поэтому здесь говорится, вероятнее, о создании провокации с целью подорвать доверие к Украине у западных правительств, чтобы подставить нашу страну.

Какие сейчас Россия использует методы пропаганды в странах Европейского Союза?

Россияне создали инфраструктуру. Есть эксперты, которые регулярно приходят на определенные европейские телеканалы, публикуются в определенных СМИ и соцсетях. Они продвигают очень разные месседжи. Мол, что с Россией надо договариваться, смягчая санкции, якобы надо уменьшать поддержку Украины, в частности вооруженную. Россияне говорят, что поддержка оружием – это продолжение войны, а это бьет по бизнесу, люди теряют деньги, будут повышаться налоги.

Они прорабатывают определенные сегменты общества изнутри стран. Главный нарратив – остановить вооруженную поддержку, повлиять на украинскую власть. Есть пассажи о нелегитимности власти. Есть история о преследовании по вероисповеданию, мол, украинцы едва ли не террористы в странах Европы. Вроде бы они осуществляют там определенные теракты. Продолжается полная дискредитация украинцев в глазах европейских обществ, в частности в Италии.

Это реально действует на европейцев, или они понимают, что это дезинформация?

Всегда есть сегмент общества, на который это может подействовать. Это люди, которые не интересуются политикой, геополитикой – обычные люди, которые 5 дней в неделю работают, а 2 отдыхают. Они смотрят телевизионные шоу, в которых им российские пропагандисты рассказывают о том, что делается в мире. Условно, пропагандист говорит на французском языке, но сотрудничает с определенными структурами или политиками в интересах России.

Есть определенный процент тех, на кого это может подействовать, в частности это касается Италии. Там из-за определенной российской пропаганды, особенно в 2023 году, популярной была мысль о том, что в Италии все дороже из-за войны в Украине, поэтому ее надо завершать, ведь Украина ее якобы все равно не выиграет.

Было много таких людей, поэтому нашему посольству и другим структурам было непросто менять определенную повестку, в том числе и в Италии. Методика дезинформации России в этой стране очень сильная, но Италия делает успехи – там усиливают противодействие дезинформации. Мы входим в более тесное сотрудничество с итальянскими структурами в этом году.

Их очень интересует именно украинский анализ этих угроз. Они будут наращивать противодействие таким угрозам внутри страны. В Италии сейчас очень амбициозная цель, поэтому вся эта российская история им не будет уместна, даже не с учетом защиты Украины, а чтобы быть одним из лидеров Европы.

У премьера Италии прекрасные отношения с президентом США Дональдом Трампом и Илоном Маском. Италию рассматривают как альтернативу Германии и Франции с точки зрения лидерства в Европе. Там есть машиностроение, экономически все создано для того, чтобы туда инвестировать. Италия ждет мощного скачка, а российская дурь им там очень не нужна.

Плюс Украина существенно улучшает итальянскую оборонку. У нас общие интересы, поэтому они заинтересованы, чтобы там не было антиукраинского, ведь это сотрудничество с украинскими бизнесами и инвестиции в Украину. Если ты инвестируешь в Украину, а общество заряжено против Украины, то политик будет терять рейтинги. Они с этим будут бороться. Это в наших интересах.

Россия готовит мощную информационную операцию против украинцев

Какие информационные атаки от россиян можно ожидать в ближайшее время, которые будут направлены именно внутрь страны?

Главная операция – мобилизация. Все ресурсы россиян брошены туда, чтобы дискредитировать контракты для военных в возрасте от 18 до 24 лет. К сожалению, россияне считали голоса определенных военных, которые тоже хотят получать большие выплаты. Говорится о тех, кто ушел в 2022 году. Министерство обороны прокоммуницировало эту историю. Будут четкие контракты со сроками, определенные выплаты для людей, которые ранее мобилизовались добровольно до 25 лет.

Сейчас все внимание россиян будет приковано к этой теме. Они будут пытаться существенно дискредитировать эти контракты. Особенно тогда, когда появятся первые цифры, а они будут успешны. Я уже это точно знаю. По состоянию на первые дни, после того, как эта история появилась в Резерв +, то она пошла достаточно неплохо. Есть хорошие цифры, и россияне будут пытаться дискредитировать этот успех. Готовимся противодействовать этому.

Кстати Исключительно боевые: в Минобороны назвали должности, которые смогут занимать контрактники 18 – 24 лет

Россия будет пытаться распространять якобы от военных или ботов, даже через анонимные телеграм-каналы, мнение о расколе внутри армии. Между теми, кто ушел и не получил (деньги – 24 Канал), и теми, кто сейчас получит. Мол, они в шоколаде. Вот этот раскол внутри военных – это еще одна задача россиян, кроме дискредитации мобилизации.

А на международной арене Россия будет продвигать так называемую нелегитимность власти и манипуляции вокруг переговоров и мирных планов. Будут сливы этих планов после Мюнхенской конференции, после визита Келлога в Киев, после определенных официальных заявлений. Все так же, как было до этого. У россиян тактика неизменна еще с Минского процесса.