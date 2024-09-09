Об этом заявил на брифинге представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт. Он подчеркнул, что Россия платит за кровопролитную войну "гигантскую сумму", поэтому должна сесть за стол переговоров.

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В Германии оценили готовность России к переговорам

Немецкий представитель подчеркнул, что мирный процесс был начат в Швейцарии на Саммите мира. В конференции приняли участие более 100 стран, которые поддержали идею Владимира Зеленского по мирному завершению войны. Тогда также удалось договориться о проведении второго Саммита, но уже с участием России.

Сейчас страны прилагают усилия, чтобы организовать второй Саммит мира. Гебештрайт отметил, что все понимают – мир должен быть справедливым, а его условия должна диктовать Украина, а не Россия. Представитель правительства Германии отметил, что не может и быть речи, что Украина должна "выбросить белый флаг". Также не говорится и о том, что Россия получит возможность взять паузу перед новой полномасштабной войной.

Впрочем, правительство Германии сомневается, что в Кремле готовы к мирным переговорам. Именно Путин может прекратить кровопролитную войну, однако он продолжает попытки оккупировать все больше украинских территорий.

Недавние заявления российского руководства о войне против Украины не создают впечатление его готовности конструктивно начать мирные переговоры,

– подчеркнул Гебештрайт.

Ранее в Германии заявили, что настал момент для дискуссий о том, как ускорить завершение войны в Украине. Канцлер Олаф Шольц заявил, что, по его мнению, мирного решения можно достичь быстрее, чем может казаться на первый взгляд.