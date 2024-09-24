Об этом пишут аналитики ISW. Они добавляют, что в Кремле не заинтересованы в мирном урегулировании и не хотят участвовать во втором Саммите мира.

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Россия не заинтересована в мирных переговорах

В Институте изучении войны отметили, что Кремль продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании, кроме полной капитуляции украинского правительства и уничтожения украинского государства. Делая такой вывод, аналитики проанализировали предыдущие публичные заявления.

Так, в ISW напомнили слова Владимира Зеленского в интервью. Так, президент Украины заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны на любых разумных условиях. Кроме того, в Кремле не проявили никакого интереса к участию во втором Саммите мира. В частности пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "нет альтернативы" победе России в Украине, а страны НАТО и Запад в целом назвал "коллективным врагом". Аналитики отметили, что именно эти слова подтверждают нежелание России вести переговоры, кроме как капитуляции Украины.

Риторику Пескова продолжила и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она заявила, что страна не планирует участвовать во втором Саммите мира или любых "подобных саммитах".

ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной. Россия только ссылаться на концепцию "мирных планов" и "переговоров", чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на превентивные уступки по суверенитету и территориальной целостности,

– говорится в отчете аналитиков.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что заставить Россию пойти на переговоры может только сильно вооруженная Украина. Президент Украины добавил, что все видят, какую игру ведет Путин, поэтому сейчас меняются подходы к ведению войны.