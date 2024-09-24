Про це пишуть аналітики ISW. Вони додають, що у Кремлі не зацікавлені у мирному врегулюванні та не хочуть брати участь у другому Саміті миру.

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Росія не зацікавлена у мирних переговорах

В Інституті вивченні війни наголосили, що Кремль продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні, окрім повної капітуляції українського уряду та знищення української держави. Роблячи такий висновок, аналітики проаналізували попередні публічні заяви.

Так, в ISW нагадали слова Володимира Зеленського в інтерв'ю. Так, президент України заявив, шо Росія не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах. Крім того, у Кремлі не виявили жодного інтересу до участі у другому Саміті миру. Зокрема прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "немає альтернативи" перемозі Росії в Україні, а країни НАТО і Захід у цілому назвав "колективним ворогом". Аналітики наголосили, що саме ці слова підтверджують небажання Росії вести переговори, окрім як капітуляції України.

Риторику Пєскова продовжила і речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що країна не планує брати участь у другому Саміті миру чи будь-яких "подібних самітах".

ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною. Росія лише посилатиметься на концепцію "мирних планів" і "переговорів", щоб спонукати Захід тиснути на Україну, щоб вона пішла на превентивні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності,

– мовиться у звіті аналітиків.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що змусити Росію піти на переговори може лише сильно озброєна Україна. Президент України додав, що усі бачать, яку гру веде Путін, тому нині змінюються підходи до ведення війни.