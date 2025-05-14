Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, всегда лучше завершить войну дипломатическим путем. Поэтому мирные переговоры являются уместными. Но важно не нарушить украинские "красные линии".

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Удастся ли о чем-то договориться с Россией

Как отметил Гетьман, стоит осознавать, что Россия попытается протянуть все свои требования на переговорах. Украине важно от этого отбиться.

Конечно, лучше попытаться завершить войну дипломатическим путем, не переходя наши "красные линии". Вряд ли россияне на это согласятся. Если бы они хотели на такое согласиться, то не начинали бы войну,

– сказал Гетман.

Также нужно понимать, что договоренности с Путиным ни о чем не значат. Россия неоднократно их нарушала. Тут можно вспомнить как о Будапештском меморандуме, так и о других договорах, на которые враг буквально наплевал.

Украина сможет выбить россиян с временно оккупированных территорий только военным или дипломатическим путем. Это возможно сделать только тогда, когда война станет крайне невыгодной для врага. Тут речь не идет о варианте капитуляции России. Все может быть по-другому.

Наша победа в войне – это, когда Россия не сможет вести боевые действия и начнет отводить войска. Постепенно. Не сразу. К сожалению, пока мы не можем победить Россию в военном плане. Поэтому пока единственный путь – экономическое давление. Проще говоря, чтобы им не было чего есть

– отметил Гетьман.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина встретиться 15 мая в Стамбуле. Российский диктатор до сих пор на это ничего не ответил. Также Зеленский отметил, что Киев готов к любым форматам переговоров в Турции 15 мая. Украина не боится встреч в отличие от России.