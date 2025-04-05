По мнению политолога Игоря Рейтеровича, которое он высказал 24 Каналу, у президента США пока еще остается иллюзия, что он сможет договориться с россиянами, они рано или поздно сядут за стол переговоров и будут по крайней мере выполнять взятые на себя обязательства. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отметил, если Россия будет тянуть время, чтобы затормозить переговоры, то Белый дом переоценит свою позицию.

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У россиян есть один козырь

Рейтерович заметил, что у Путина в запасе есть еще пару недель, чтобы затягивать переговорный процесс. Далее американцам придется принимать определенные решения, иначе они будут очень "бледно" выглядеть для всего мира.

Заявления Трампа о том, что он якобы все контролирует и на все влияет, будут восприниматься совсем по-другому. Ему придется делать выводы из того, что происходит,

– сказал политолог.

Поэтому, по его мнению, если в течение ближайших недель США и России не удастся договориться о чем-то конкретном, тогда Вашингтон будет нужно переходить к санкциям и реальному давлению на Кремль.

В то же время у россиян есть один козырь. Например, согласиться на перемирие на море или не осуществлять дроновые и ракетные удары по территории Украины в течение 10 дней.

Они это могут подать как свою договороспособность, и такие шаги дадут возможность Трампу отчитаться о "победе". Однако когда он немного успокоится, то потом, по мнению Рейтеровича, снова позволит россиянам нарушить договоренности, продолжить войну, и начнется очередной раунд переговоров.

Однако такой сценарий ситуативный, потому что Трамп может получить определенный бонус для себя, но на короткое время. А после его раздражение только усилится,

– предположил политолог.

Трамп считает, если он с кем-то о чем-то договорился, ударил по рукам, значит это должно выполняться. Однако между президентами США и России уже были определенные договоренности, которые, по словам Игоря Рейтеровича, россияне нарушили буквально на следующий день.

Поэтому кредит терпения у Трампа не безграничен, рано или поздно его тоже "порвет" и он совсем по-другому отреагирует на то, что делает Россия,

– подчеркнул он.

Политолог добавил, что главная задача Украины – до этого времени держать все под контролем и напоминать американцам, каким образом Россия нарушает все то, что она обещает.

Отметим, что по словам эксперта-международника Станислава Желиховского, США осознают, что Россия не торопится идти на перемирие, поэтому готовят дальнейшие шаги. Поэтому, по его мнению, в отношениях США и России может возникнуть недолгая пауза, во время которой будут нарабатываться "другие алгоритмы, которые будут более успешными".