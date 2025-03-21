Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, заметив, что разговор будет о Черном море, но точно не о мире. Это свидетельствует об очередном коварном плане Кремля в отношении Дональда Трампа.

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Какую очередную пощечину готовит Путин Трампу

По словам инвестиционного банкира, на переговорах Москва и Вашингтон будут обсуждать вопрос Черного моря, а именно безопасное судоходство в нем. Эта тема не является "горячей" для обеих сторон, поэтому выбор Кремля пал именно на этих двух лиц.

Эти люди тоже никому не интересны. Будут они сидеть говорить о Черном море, хотя там и так все работает,

– заметил он.

Однако смена переговорщиков от России свидетельствует о важной вещи – Владимир Путин затягивает время и продолжает манипулировать Трампом. Поэтому этими переговорами Кремль лишь имитирует готовность к важным шагам в вопросе мира.

А Трамп на это ведется или не имеет другой возможности, ведь всем обещал, что со всеми договорится,

– сказал Фурса.

Интересно, что экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал противоположное мнение – по его убеждению, Беседа и Карасин являются агрессивными волками, которые имеют большой дипломатический опыт. По его убеждению, они будут навязывать США интересы России.