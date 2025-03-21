Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что российские переговорщики будут показывать не только агрессию и опыт. Опасность они несут и для США, и для Украины.

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Переговорщики Кремля – опасны

По словам генерала армии, оба переговорщиков из Москвы подробно знают всю информацию, ведь долгое время работали с вопросами, связанные с Украиной.

Карасин был заместителем министра иностранных дел России, а Беседа формировал позицию Кремля по войне против Украины.

Это агрессивные волки, но очень опытные. Недаром их посылают на переговоры, они должны навязывать свою позицию и американцам, и нам,

– подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что для давления на переговорщиков Кремля нужны соответствующие люди из США, которые знают их слабые места. Ведь Карасин и Беседа успели побывать "везде".

Например, Беседа был руководителем пятого управления ФСБ, которое отвечает за зарубежные операции и заложило основу для вторжения в Украину. О намерении начать вторжение не знал даже Сергей Лавров, а вот Беседу обвинили в провале разведывательной информации по этому поводу.

Интересно! В то же время российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов высказал мнение о том, что представители России не являются "рабочими лошадками", которые могут принимать какие-то решения. По его мнению, они будут лишь готовить предложения, чтобы передать "на верх".

Генерал армии добавил, что представители США, увидев, что с россиянами будет трудно договориться, могут давить не на них, а на украинскую делегацию.