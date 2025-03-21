Говорится о Сергее Беседе, репутацию в России он имеет не самую лучшую. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Беседа – это "игрок" самого низкого уровня на переговорах с США.

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Чем будет заниматься Беседа и кто он

По словам российского оппозиционного политтехнолога, в переговорах существует определенная иерархия по составу команд. Самый высокий уровень – Путин и Дональд Трамп. После них идут "высшие" переговорщики (от США: Марко Рубио, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Майк Волц, от России: Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Юрий Ушаков).

Это такие "рабочие лошадки", а под ними уже формируют экспертные группы, которые не принимают решения, а лишь готовят предложения "на верх". Этот Беседа, а еще Карасин – как раз к ним относятся,

– объяснил он.

Галлямов предположил, что на переговорах в Саудовской Аравии такие группы от США и России будут обсуждать инициативу по безопасности судоходства в Черном море.

Заметьте! Беседа – советник директора ФСБ. Именно он стал козлом отпущения российского диктатора, которого тот обвинил в провале информации о вторжении России в Украину. В 2022 году его могли арестовать, чего не удалось и он сохранил должность в ФСБ.

Российский оппозиционный политтехнолог добавил, что Беседа будет заниматься именно военной составляющей переговоров, ведь он знает все о ракетах, военные корабли и мины. Поэтому сказать, что разговор с США берет под контроль ФСБ нельзя.