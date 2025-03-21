Мовиться про Сєргєя Бєсєду, репутацію в Росії він має не найкращу. Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Бєсєда – це "гравець" найнижчого рівня на переговорах зі США.

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Чим буде займатись Бєсєда і хто він

За словами російського опозиційного політтехнолога, в переговорах існує певна ієрархія щодо складу команд. Найвищий рівень – Путін та Дональд Трамп. Після них йдуть "вищі" переговорники (від США: Марко Рубіо, Кіт Келлог, Стів Віткофф, Майк Волц, від Росії: Кіріл Дмітрієв, Сєргєй Лавров, Юрій Ушаков).

Це такі "робочі конячки", а під ними вже формують експертні групи, які не приймають рішення, а лише готують пропозиції "на верх". Цей Бєсєда, а ще Карасін – якраз до них відносяться,

– пояснив він.

Галлямов припустив, що на переговорах в Саудівській Аравії такі групи від США та Росії будуть обговорювати ініціативу щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

Зауважте! Бєсєда – радник директора ФСБ. Саме він став цапом-відбувайлом російського диктатора, якого той звинуватив у провалі інформації щодо вторгнення Росії в Україну. У 2022 році його могли арештувати, чого не вдалось і він зберіг посаду в ФСБ.

Російський опозиційний політтехнолог додав, що Бєсєда буде займатись саме військовою складовою переговорів, адже він знає все про ракети, військові кораблі та міни. Тому сказати, що розмову з США бере під контроль ФСБ не можна.