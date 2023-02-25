Издание Financial Times описало, как Владимир Путин принял решение о полномасштабной войне против Украины. Когда стали очевидны последствия вторжения, Путин начал искать козла отпущения, на которого можно было бы взвалить ответственность за ошибки разведки, повлекшие неудачу.

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Козлом отпущения стал Сергей Беседа

По данным двух западных чиновников, таким козлом отпущения стал Сергей Беседа, руководитель пятого управления ФСБ, которое отвечает за зарубежные операции и заложило основу для вторжения, заплатив деньги украинским коллаборантам.

Сначала Беседу поместили под домашний арест, длившийся недолго. После своего отстранения Беседа очень быстро вернулся на должность, что, по мнению многих, продемонстрировало наибольшую слабость Путина – он больше ценит преданность, чем компетентность.

Это лишь усилило стимул советников говорить о том, что Путин хочет услышать.

"Он в здравом уме. Он не сумасшедший. Но никто не может быть экспертом во всем. Им (советникам – 24 Канал) нужно быть с ним честными, а они этого не делают", – цитирует FT другое давнее доверенное лицо Путина.

О плане Путина знало небольшое окружение