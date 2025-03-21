Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що російські переговорники будуть показувати не лише агресію і досвід. Небезпеку вони несуть і для США, і для України.

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Перемовники Кремля – небезпечні

За словами генерала армії, обоє переговорників з Москви детально знають усю інформацію, адже довгий час працювали з питаннями, пов'язані з Україною.

Карасін був заступником міністра закордонних справ Росії, а Бєсєда формував позицію Кремля щодо війни проти України.

Це агресивні вовки, але дуже досвідченні. Недаремно їх посилають на переговори, вони мають нав'язувати свою позицію і американцям, і нам,

– наголосив Маломуж.

Він зазначив, що для тиску на переговорників Кремля потрібні відповідні люди з США, які знають їхні слабкі місця. Адже Карасін та Бєсєда встигли побувати "всюди".

Наприклад, Бєсєда був керівником п'ятого управління ФСБ, яке відповідає за закордонні операції та заклало основу для вторгнення в Україну. Про намір розпочати вторгнення не знав навіть Сєргєй Лавров, а от Бєсєду звинуватили у провалі розвідної інформації щодо цього.

Цікаво! Водночас російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов висловив думку про те, що представники Росії не є "робочими конячками", які можуть приймати якісь рішення. На його думку, вони будуть лише готувати пропозиції, щоб передати "на верх".

Генерал армії додав, що представники США, побачивши, що з росіянами буде важко домовитись, можуть тиснути не на них, а на українську делегацію.