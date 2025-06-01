Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, которые цитирует Укринформ.

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Когда будет встреча Украины и России в Стамбуле

Как сообщалось ранее, нынешняя встреча делегаций продлится не в Офисе Реджепа Эрдогана, а в соседнем дворце Чираган.

Российская сторона уже поехала на переговоры, чтобы завтра встретиться с представителями украинской власти. Переговоры начнутся о 13:00 по местному времени. В Турции время совпадает с украинским.

На встрече стороны могут обсудить предложения по мирному урегулированию. В частности речь пойдет о позиции, которые Украина и Россия подали в своих частях "меморандума". Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас у украинской стороны есть всего три требованияполное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение детей, которых похитила Россия.

Напомним, первый тур переговоров между Россией и Украиной прошел в мае. Тогда стороны не достигли согласия об установлении мира и прекращения огня, но договорились о масштабном обмене пленными. Так домой удалось вернуть 1 000 украинцев, среди которых были пленные военные и гражданские. В Россию также поехали 1 000 оккупантов и коллаборационистов.