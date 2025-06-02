Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Что сказал Зеленский о поведении россиян в Стамбуле

Владимир Зеленский отмечал, что российская делегация в Турции во время переговоров с Украиной, как ему сказали, вели себя спокойнее, чем это было на встрече 15 мая.

Но наглость, знаете, оно уже как есть, то оно такое есть. Поэтому наглые люди вели себя немного скромнее,

– отметил президент.

В то же время глава государства сказал, что посмотрим, возможно надо еще пару каких-то мероприятий провести, и уже российская делегация попытается вести себя как нормальные люди.

Зеленский подчеркнул, что российская сторона также заявляла о якобы угрозах со стороны Украины их жизни.

"Я, честно говоря, удивлен, я уверен, что наши люди абсолютно корректно вели себя. Я так понимаю, что им звонят после первой встречи, звонят по телефону, или куда там им звонят, я не знаю. И что-то там угрожают, там есть соответствующие заявления, мне об этом сказали. Поэтому, честно говоря, удивлен такими месседжами", – подчеркнул украинский лидер.

К слову, ранее в сети заметили, что у российской делегации были довольно "кислые" лица во время переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Предполагают, что причиной этого могла стать успешно операция СБУ "Паутина" днем ранее, где удалось поразить и снизить вражеские стратегические носители крылатых ракет.