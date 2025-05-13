Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг украинского президента во вторник, 13 мая. Зеленский отметил, что если бы Трамп подтвердил свое участие в переговорах, то это имело бы дополнительный импульс к тому, чтобы прилетел кремлевский диктатор Владимир Путин.

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"Мы предложили президенту Трампу присоединиться. Я не знаю решения президента США. Но в любом случае если бы он подтвердил свое участие, думаю, это имело бы дополнительный импульс к тому, чтобы Путин прилетел", – сообщил он.

Напомним, Владимир Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая. Он заявил, что должен договариваться о прекращении огня только с Владимиром Путиным.