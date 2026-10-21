Канадская журналистка Алла Кадиш в эфире 24 Канала объяснила , почему именно Си Цзиньпин может сыграть решающую роль в возможных переговорах трех лидеров. Она предположила, при каких обстоятельствах встреча вообще не состоится и почему Пекин может не спешить с давлением на Россию.

Трамп может потерять влияние еще до переговоров с Путиным

По информации The Wall Street Journal, Кремль заинтересован в проведении встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Российский диктатор рассчитывает на переговоры с лидерами двух самых влиятельных государств мира, хотя Украина выступает против любых договоренностей относительно своего будущего без собственного участия.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Путин должен сделать реальный шаг к миру, прежде чем претендовать на участие в таких переговорах. В частности, речь идет о согласии на прекращение огня, в то время как Россия продолжает обстреливать украинские города и усиливать террор против гражданского населения.

Однако даже если трехсторонняя встреча состоится, у ее участников будут совершенно разные возможности влиять на дальнейшие решения. Кадиш считает, что наибольший политический вес среди них сейчас имеет китайский лидер.

Послушайте, в этой тройке единственный человек, который сейчас обладает реальной властью и реальным весом, – это Си. Поэтому очень многое будет зависеть от него,

– подчеркнула журналистка.

Положение Дональда Трампа может измениться уже в ближайшее время. В Соединенных Штатах 3 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и потеря республиканцами большинства в Палате представителей, а тем более в обеих палатах, существенно затруднит реализацию политических планов Белого дома.

При таком развитии событий американскому президенту будет сложнее обеспечивать поддержку своих решений даже среди однопартийцев. Это будет иметь значение и для международных переговоров, ведь иностранные лидеры будут оценивать не только обещания Трампа, но и возможность их выполнить.

Трамп, если проиграет выборы и потеряет нижнюю палату, а если уж потеряет обе, то он станет "хромой уткой". Его собственные конгрессмены даже слушать его не будут. Что уж говорить обо всем мире? Забудьте об этом,

– предположила Кадиш.

Путин, по ее мнению, уже неоднократно демонстрировал способность затягивать переговоры с американским президентом, давать обещания и не выполнять их. Поэтому журналистка не ожидает, что договоренность только между Вашингтоном и Москвой сможет привести к серьезному результату.

В то же время Китай имеет гораздо больше возможностей влиять на российское руководство из-за экономической зависимости Москвы от Пекина. Если Си Цзиньпин решит, что войну против Украины нужно завершать, Путин, по оценке Кадиш, будет вынужден более внимательно отнестись к его позиции, чем к требованиям Трампа.

Китай уже добился уступок от США

Возможные переговоры с Трампом не обязательно потребуют от Пекина немедленных ответных шагов. Кадиш обратила внимание на то, что американская администрация уже приняла ряд решений, выгодных Китаю, в частности в отношении торговых ограничений и военной помощи Тайваню.

По ее оценке, временное смягчение тарифов и задержки с поставками американского вооружения Тайваню улучшили переговорные позиции Си Цзиньпина. Поэтому китайский лидер может не видеть необходимости предлагать Вашингтону дополнительные уступки ради договоренностей с Россией.

Трамп ему и так все дает. Что Си хотел добиться, он практически получил еще до своего приезда. Временная отмена тарифов, но, знаете, нет ничего более постоянного, чем временное. И поставки оружия Тайваню тоже зависли. Он получил все, что хотел,

– считает журналистка.

При этом Китай может учитывать не только текущие договоренности, но и перспективы американской политики после выборов. Если республиканцы потерпят серьезное поражение, возможности Трампа гарантировать выполнение новых договоренностей станут более ограниченными.

Кадиш подчеркнула, что Пекин обычно не спешит с важными внешнеполитическими решениями. Си Цзиньпин может сначала оценить результаты голосования в США и понять, с каким политическим влиянием Трамп будет подходить к переговорам.

Я думаю, что никаких важных решений и встреч до выборов не будет. Си нужна дополнительная информация, нужно понять, как пройдут выборы. Встреча запланирована на 18–19 ноября, когда уже будут известны хотя бы предварительные результаты. И если Трамп действительно потерпит сокрушительное поражение, я думаю, что эта встреча не состоится. Си не о чем будет с ним разговаривать,

– предположила Кадиш.

Отказ Китая от поспешных договоренностей может поставить в сложное положение не только американского президента, но и Путина. Российская экономика переживает серьезные трудности, а сотрудничество с Пекином становится все более важным для Кремля.

Если Путин лишится поддержки Трампа, он тоже станет гораздо слабее. Когда враги ослабнут, Си еще немного подождет, пока оба ослабнут, и тогда начнет переставлять фигуры на шахматной доске. Пока ему нет смысла делать какие-либо ходы,

– пояснила журналистка.

Именно экономическая зависимость России может стать одним из главных рычагов давления Китая на предстоящих переговорах. Однако Кадиш не ожидает, что Си Цзиньпин сразу же воспользуется этим, чтобы заставить Кремль завершить войну.

Кадиш о переговорах Трампа, Путина и Си: смотрите видео