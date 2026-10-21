Канадська журналістка Алла Кадиш в ефірі 24 Каналу пояснила, чому саме Сі Цзіньпін може відіграти вирішальну роль у можливих переговорах трьох лідерів. Вона припустила, за яких обставин зустріч узагалі не відбудеться та чому Пекін може не поспішати з тиском на Росію.

Трамп може втратити вплив ще до переговорів із Путіним

За інформацією The Wall Street Journal, Кремль зацікавлений у проведенні зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. Російський диктатор розраховує на переговори з лідерами двох найвпливовіших держав світу, хоча Україна виступає проти будь-яких домовленостей щодо її майбутнього без власної участі.

Українське МЗС наголосило, що Путін повинен зробити реальний крок до миру, перш ніж претендувати на участь у таких переговорах. Зокрема, йдеться про згоду на припинення вогню, тоді як Росія продовжує обстрілювати українські міста та посилювати терор проти цивільного населення.

Однак навіть якщо тристороння зустріч відбудеться, її учасники матимуть зовсім різні можливості впливати на подальші рішення. Кадиш вважає, що найбільшу політичну вагу серед них зараз має китайський лідер.

Дивіться, у цій трійці єдина людина, яка зараз має реальну владу та реальну вагу, – це Сі. Тому дуже багато залежатиме від нього,

– наголосила журналістка.

Становище Дональда Трампа може змінитися вже найближчим часом. У Сполучених Штатах 3 листопада відбудуться проміжні вибори до Конгресу, і втрата республіканцями більшості в Палаті представників, а тим більше в обох палатах, суттєво ускладнить реалізацію політичних планів Білого дому.

За такого розвитку подій американському президенту буде складніше забезпечувати підтримку власних рішень навіть серед однопартійців. Це матиме значення і для міжнародних переговорів, адже іноземні лідери оцінюватимуть не лише обіцянки Трампа, а й можливість їх виконати.

Трамп, якщо програє вибори та втратить нижню палату, а якщо вже втратить обидві, то він – кульгава качка. Його власні конгресмени навіть слухати не будуть. Що вже казати про весь світ? Забудьте про це,

– припустила Кадиш.

Путін, на її думку, вже неодноразово демонстрував здатність затягувати переговори з американським президентом, давати обіцянки та не виконувати їх. Тому журналістка не очікує, що домовленість лише між Вашингтоном і Москвою зможе привести до серйозного результату.

Водночас Китай має значно більше можливостей впливати на російське керівництво через економічну залежність Москви від Пекіна. Якщо Сі Цзіньпін вирішить, що війну проти України потрібно завершувати, Путін, за оцінкою Кадиш, буде змушений уважніше поставитися до його позиції, ніж до вимог Трампа.

Китай уже отримав поступки від США

Можливі переговори з Трампом не обов'язково потребуватимуть від Пекіна негайних зустрічних кроків. Кадиш звернула увагу, що американська адміністрація вже ухвалила низку рішень, вигідних Китаю, зокрема щодо торговельних обмежень та військової допомоги Тайваню.

За її оцінкою, тимчасове пом'якшення тарифів і затримки з постачанням американського озброєння Тайваню покращили переговорні позиції Сі Цзіньпіна. Тому китайський лідер може не бачити потреби пропонувати Вашингтону додаткові поступки заради домовленостей із Росією.

Трамп йому й так усе дає. Те, чого Сі хотів домогтися, він практично отримав ще до свого приїзду. Тимчасове скасування тарифів, але, знаєте, немає нічого постійнішого за тимчасове. І постачання зброї Тайваню теж зависло. Він отримав усе, чого хотів,

– вважає журналістка.

При цьому Китай може враховувати не лише поточні домовленості, а й перспективи американської політики після виборів. Якщо республіканці зазнають серйозної поразки, можливості Трампа гарантувати виконання нових домовленостей стануть обмеженішими.

Кадиш наголосила, що Пекін зазвичай не поспішає з важливими зовнішньополітичними рішеннями. Сі Цзіньпін може спочатку оцінити результати голосування у США та зрозуміти, з яким політичним впливом Трамп підходитиме до переговорів.

Я думаю, що жодних важливих рішень і зустрічей до виборів не буде. Сі потрібна додаткова інформація, треба зрозуміти, як пройдуть вибори. Зустріч планується на 18 – 19 листопада, коли вже будуть відомі хоча б попередні результати. І якщо Трамп справді з тріском програє, я думаю, що ця зустріч не відбудеться. Сі не буде про що з ним розмовляти,

– припустила Кадиш.

Відмова Китаю від поспішних домовленостей може поставити у складне становище не лише американського президента, а й Путіна. Російська економіка переживає серйозні труднощі, а співпраця з Пекіном стає дедалі важливішою для Кремля.

Якщо Путін позбудеться підтримки Трампа, він теж стане набагато слабшим. Коли вороги ослабнуть, Сі ще трохи почекає, поки обидва ослабнуть, і тоді почне пересувати фігури на шахівниці. Поки йому немає сенсу робити якісь рухи,

– пояснила журналістка.

Саме економічна залежність Росії може стати одним із головних важелів Китаю на майбутніх переговорах. Проте Кадиш не очікує, що Сі Цзіньпін одразу використає його для примусу Кремля до завершення війни.

Кадиш про переговори Трампа, Путіна і Сі: дивіться відео