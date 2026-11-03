Арахамия и Лубинец отправляются в США: почему встреча в Белом доме невыгодна Путину

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Киев на предстоящих переговорах будут представлять Давид Арахамия и Дмитрий Лубинец, а со стороны Москвы прибудут Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова.

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Влияние первой леди США на ход войны

Эксперт обратил внимание на то, что первая леди США искренне заинтересована в гуманитарных вопросах, а недавние события в Олешках доказали эффективность этого канала взаимодействия. Именно давление на Москву в гуманитарной сфере может существенно изменить текущую динамику противостояния.

Если американцы на уровне Мелании, которая все-таки влияет на своего мужа, начнут немного давить на россиян, чтобы те продолжили гуманитарную линию, хотя бы цепочку локальных перемирий, это уже станет важным продолжением тенденции. Это в определенной степени подрывает стратегию Путина, который хочет продолжать и эскалировать войну– подчеркнул политолог.

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Выход на команду американской стороны стал возможен во время Генеральной Ассамблеи ООН благодаря усилиям Давида Арахамии, который зарекомендовал себя как эффективный переговорщик. В то же время эксперт добавил, что возлагает гораздо больше надежд на гуманитарную миссию Мелании Трамп и ее диалог с европейскими лидерами, в частности с президентом Финляндии Александром Стуббом, чем на действия Стива Виткоффа из-за чрезмерной доверчивости последнего по отношению к Кремлю.

Эксперт о гуманитарной миссии Мелании Трамп: видео

Вопрос транзита газа и позиция Европы

Комментируя разговоры о вероятном возобновлении транзита российского газа в Европу через украинскую ГТС при содействии США, Фесенко подчеркнул, что подобные инициативы нельзя отделять от ключевого условия – полного прекращения боевых действий.

Я бы согласился это обсуждать, если бы россияне согласились на полное прекращение боевых действий, как минимум воздушных атак по Украине. Но значительная часть европейских стран категорически против возобновления газовой зависимости от России, поэтому консенсуса в Европе нет– подытожил аналитик.

Ранее сообщалось, что встреча в Вашингтоне будет посвящена " режима прекращения огня " в Херсонской области, где благодаря предварительным договоренностям удалось эвакуировать более 500 мирных жителей.