Арахамія і Лубінець їдуть до США: чому зустріч у Білому домі не вигідна Путіну

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Київ на майбутніх переговорах представлятимуть Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, тоді як від Москви приїдуть Кирило Дмитрієв і Яна Лантратова.

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Вплив першої леді США на хід війни

Експерт звернув увагу на те, що перша леді США має щире зацікавлення в гуманітарних питаннях, а нещодавні події в Олешках довели дієвість цього каналу взаємодії. Саме тиск на Москву в гуманітарній площині може суттєво змінити поточну динаміку протистояння.

Якщо американці на рівні Меланії, яка впливає все ж таки на чоловіка, почнуть трошки підтискати росіян, що треба продовжити гуманітарну лінію, хоча б ланцюжок локальних припинень вогню, це вже буде важливе продовження тенденції. Це певною мірою ламає стратегію Путіна, який хоче продовжувати та ескалювати війну– наголосив політолог.

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Вихід на команду американської сторони став можливим під час Генасамблеї ООН завдяки зусиллям Давида Арахамії, який зарекомендував себе як ефективний переговорник. Водночас експерт додав, що покладає значно більше надій на гуманітарну місію Меланії Трамп та її діалог із європейськими лідерами, зокрема президентом Фінляндії Александром Стуббом, аніж на дії Стіва Віткоффа через надмірну довірливість останнього до Кремля.

Експерт про гуманітарну місію Меланії Трамп: відео

Питання транзиту газу та позиція Європи

Коментуючи розмови про ймовірне відновлення транзиту російського газу до Європи через українську ГТС за сприяння США, Фесенко підкреслив, що подібні ініціативи не можна відокремлювати від ключової умови – повного завершення бойових дій.

Я б погодився це обговорювати, якби росіяни погодилися на повне припинення бойових дій, як мінімум повітряних атак по Україні. Але значна частина європейських країн категорично проти відновлення газової залежності від Росії, тому консенсусу в Європі немає– підсумував аналітик.

Раніше повідомлялося, що зустріч у Вашингтоні стосуватиметься режиму припинення вогню на Херсонщині, де завдяки попереднім домовленостям вдалося евакуювати понад 500 цивільних.