Медіа розповіли, хто їде від України та Росії на зустріч у Білому домі

Хто поїде на зустріч у Білому домі від України та від США / Колаж 24 Каналу
Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада збере у Білому домі представників України та Росії щодо Олешок. Від Києва туди поїдуть Давид Арахамія та Дмитро Лубінець, а від Москви – Кирило Дмитрієв і Яна Лантратова.
Як стало відомо виданню "РБК-Україна" від поінформованого джерела, переговори стосуватимуться режиму припинення вогню на Херсонщині. Також очікується, що Меланія Трамп виступить з офіційною заявою біля Білого дому о 18:00 за київським часом.
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Склад делегацій сторін
Україну на зустрічі з першою леді США у Вашингтоні представлятимуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Від російської сторони на перемовини прибудуть спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв, а також російська омбудсменка Яна Лантратова.
Прогнози
Що відомо про місію в Олешках?
Ситуація в тимчасово захоплених Олешках на лівобережжі Херсонської області стала катастрофічною з початку 2026 року через щільне замінування доріг російськими військовими та постійні удари безпілотників по цивільному транспорту.
У місті, де залишилося близько 6 тисяч людей із 25 тисяч, що жили там до вторгнення, навесні виник фактичний голод. Остання організована партія харчів дісталася міста ще 26 травня.
Українські військові намагалися скидати місцевим жителям їжу й ліки з дронів, проте росіяни цілеспрямовано атакували цивільних. Тіла загиблих залишалися просто на вулицях або в зруйнованих лікарнях через розбиту інфраструктуру.
Діалог щодо відкриття коридору тривав кілька місяців за участі Дмитра Лубінця, Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН, а в жовтні до порятунку долучився Папа Римський Лев XIV.
Вирішального прориву вдалося досягти саме за посередництва Меланії Трамп, завдяки чому з 27 жовтня до 1 листопада діяло локальне перемир'я. Це дозволило доправити продовольство та евакуювати автобусами понад 500 цивільних.
Раніше Володимир Зеленський наголошував, що залучення першої леді США може допомогти узгодити нові перемир'я на фронті.
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