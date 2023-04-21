Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, действительно "за кулисами" могут идти определенные консультации по переговорам России и Украины. Однако каждый видит эти переговоры по-разному.

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Украина тоже стремится к миру. Но прежде нужно отвоевать оккупированные территории, а военные преступники должны ответить за все.

И мы о мире говорим и хотим. Вопрос в том, кто как видит достижение мира. Справедливого мира. Военные преступники и государство-агрессор должны нести ответственность за то зло, которое совершили в современном мире, разжегая наибольшую за десятилетие войну в сердце Европы,

– отметил Ференс.

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Как подчеркнул Ференс, Макрон всегда пытался балансировать между разными сторонами и держать прямой канал коммуникации с Кремлем. В свое время он даже подчеркивал, что может напрямую постоянно говорить с Путиным. Однако эти разговоры не дали никакого эффекта.

Может быть, европейские лидеры не до конца поняли, что Путин лично их не воспринимает. Он не считает их теми, к кому нужно прислушиваться,

– рассказал Ференс.

По его мнению, консультации по миру действительно сейчас могут проводиться. Туда привлекают Китай, чтобы, вероятно, можно было вести прямую коммуникацию по линии США – европейские лидеры – Китай – Кремль.

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