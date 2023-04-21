Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, дійсно "за лаштунками" можуть йти певні консультації щодо переговорів Росії та України. Однак кожен бачить ці перемовини по-різному.

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Україна також прагне миру. Але перед тим потрібно відвоювати окуповані території, а воєнні злочинці мають відповісти за все.

І ми про мир говоримо та прагнемо. Питання в тому, хто як вбачає досягнення миру. Справедливого миру. Воєнні злочинці та держава агресорка мають нести відповідальність за те зло, що вчинила в сучасному світі, розпаливши найбільшу за десятиліття війну в серці Європи,

– зазначив Ференс.

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Чому Макрон знову активізувався

Як наголосив Ференс, Макрон завжди намагався балансувати між різними сторонами та тримати прямий канал комунікації з Кремлем. Свого часу він навіть підкреслював, що може напряму постійно говорити з Путіним. Однак ці розмови не дали жодного ефекту.

Можливо, європейські лідери не до кінця зрозуміли, що Путін особисто їх не сприймає. Він не вважає їх тими, до кого потрібно прислуховуватися,

– розповів Ференс.

На його думку, консультації щодо миру дійсно зараз можуть проводитися. Туди залучають Китай, щоб, ймовірно, можна було б вести пряму комунікацію по лінії США – європейські лідери – Китай – Кремль.

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