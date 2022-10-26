Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, все чаще звучат призывы провести крупные переговоры между США и Россией.
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Следует признать, что действительно есть вопросы, которые будут обсуждать эти две страны. К примеру, ядерная сохранность мира. Таких вопросов будет больше. Соответственно, и призывы провести переговоры по войне в Украине тоже будут нарастать.
У Украины есть предохранитель
Краев убежден, что никто не будет говорить об Украине без Украины. Здесь есть "определенный предохранитель" от международных партнеров. Соединенные Штаты в свое время ясно отметили, что этот принцип будет незыблемым. А по всем вопросам, касающимся России, Украину, как минимум, будут держать в курсе.
К примеру, о взаимных гарантиях безопасности в ядерной сфере. Даже в таких вопросах будут держать нас в курсе. В отличие от других союзников мы будем понимать, как будет складываться ситуация,
– отметил Краев.
После таких гарантий и президент Франции Эммануэль Макрон, и Папа Франциск могут предлагать, что захотят. Но есть четкая позиция от США и Британии, четко понимающих, как должен идти этот процесс.
Краев объяснил, почему Украину продолжат подталкивать к переговорам: смотрите видео
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц мощно расхвалил Украину. Он отмечает, что после победы государство станет членом ЕС, экспортером промышленных и сельскохозяйственных продуктов и одним из мощных поставщиков "зеленой" энергетики.
Об этом он заявил на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Шольц отмечает, что Запад будет помогать Украине и после победы. Уже необходимо разрабатывать соответствующие долгосрочные программы.