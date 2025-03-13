Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор "Новая газета Европа" Кирилл Мартынов, заметив, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии завершились положительно. Путин явно рассчитывал на другой результат.

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Какие последствия переговоров Украины и США

Как отметил Мартынов, Путин рассчитывал, что договорится с Трампом за спиной всех. И тогда они начнут делить мир по своим принципам.

Мне близко мнение политолога Владимира Фесенко. Он указал, что Путин не достигает сейчас двух целей, над которыми работал после инаугурации Трампа. Путин хотел нормализовать отношения с Трампом, начать зарабатывать деньги и делить мир. Второе – добиться капитуляции Украины,

– сказал Мартынов.

Российский диктатор до сих пор не ответил по 30-дневному перемирию. Его затягивание с ответом явно показывают, что эта инициатива ему не нравится.

Несмотря на это, были и пессимистические мнения относительно переговоров. Кажется, что Штаты продолжают давить на Украину относительно перемирия. При этом они пока не говорят о четких гарантиях безопасности.

Пессимисты говорят, что немедленное перемирие может развязать Путину руки по сценарию, который все видели с 2014-2015 годов. Тогда Россия имела бесконечное пространство для манипуляций и ложных обвинений Украины о нарушении договоренностей. Так Путин может аргументировать продолжение войны,

– отметил Мартынов.

Важно, чтобы были четкие военные гарантии для Украины, миротворцы и т.п. Ведь без этого ситуация с прекращением огня будет достаточно шаткой.