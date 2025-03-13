Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Нова газета Європа" Кирило Мартинов, зауваживши, що переговори України і США в Саудівській Аравії завершилися позитивно. Путін явно розраховував на інший результат.

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Які наслідки переговорів України і США

Як наголосив Мартинов, Путін розраховував, що домовиться з Трампом за спиною усіх. І тоді вони почнуть ділити світ за своїми принципами.

Мені близька думка політолога Володимира Фесенка. Він вказав, що Путін не досягає зараз двох цілей, над якими працював після інавгурації Трампа. Путін хотів нормалізувати відносини з Трампом, почати заробляти гроші та ділити світ. Друге – добитися капітуляції України,

– сказав Мартинов.

Російський диктатор досі не відповів щодо 30-денного перемир'я. Його затягування з відповіддю явно показують, що ця ініціатива йому не подобається.

Попри це, були й песимістичні думки щодо переговорів. Видається, що Штати продовжують тиснути на Україну щодо перемир'я. При цьому вони наразі не говорять про чіткі гарантії безпеки.

Песимісти кажуть, що негайне перемир'я може розв'язати Путіну руки щодо сценарію, який всі бачили з 2014-2015 років. Тоді Росія мала нескінченний простір для маніпуляцій та хибних звинувачень України щодо порушення домовленостей. Так Путін може аргументувати продовження війни,

– зазначив Мартинов.

Важливо, аби були чіткі військові гарантії для України, миротворці тощо. Адже без цього ситуація з припиненням вогню буде досить хиткою.